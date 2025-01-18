營造業墜落1年85死！　花蓮縣府籲修法4重點勿輕忽

▲▼營造作業或高處作業具高度風險，新法上路後違者最高處以150萬元罰鍰。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

勞動部設定2024年為營造業墜落打擊年，並設定目標為墜落死亡人數應達68人以下，經統計結果去年因墜落死亡人數達85人，再次突顯營造業打擊墜落的急迫性。

勞動部職業安全衛生署表示，營造業具有多工、多專業的產業特性，工地常有承攬商交付工程給再承攬商、再承攬商再交付給再再承攬商情況，然而多數承攬人都只有從中獲取經濟利益卻沒有善盡職業安全衛生管理責任。不論是承攬商或勞工本身輕忽職業安全衛生之重要性就可能增加職災發生風險。

經分析墜落案件發現職災致死之勞工超過9成未曾受過職業安全衛生教育訓練，顯示營造業者應前端投資職業安全衛生，方能降低職災風險機率。勞動部因此啟動職業安全衛生法修法，盼從源頭預防職災。四大修法重點包含強化營造工程源頭防災、加強事業交付承攬安全管理、提高違法處罰上限額度及擴大公布違法雇主及罰鍰金額。

花蓮縣政府說明職業安全衛生法裁罰額度、強度都遠低於其他法規，即便發生重大職災最高僅裁處30萬元罰緩，此次修法上路決定提高罰鍰的上限額度至150萬元，對花蓮縣的中小、微型企業影響甚多，尤其是營造業更不能掉以輕心。

縣長徐榛蔚呼籲，營造作業或高處作業具高度風險，應確實依職業安全衛生相關法令規定辦理，新法上路後違者最高處以150萬元罰鍰，若勞工發生職業災害，將移送雇主至花蓮地檢署偵辦。勞動部並自114年1月7日啟動為期37天的「114年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，業界應積極配合勞動部的檢查計畫，切實落實職業安全措施，確保每位勞工的權益不受侵害，維護企業良好形象及花蓮的工作環境。

縣府社會處說明勞工在高處作業時，應確實使用全身背負式安全帶及安全帽等防墜護具，並配戴堅固錨錠或安全母索提供鈎掛安全帶，屋頂護欄高度也要在90公分以上，在任何方向都能抵抗75公斤荷重且無顯著變形，若有墜落風險開口，也要設護欄或安全網並放置警告標語。

社會處114年起將陸續舉辦「台灣職安卡」安全衛生教育訓練，全程參訓滿6小時，即可取得營造業職業安全衛生教育訓練時數證明，全國通用無需再重複接受相同訓練，歡迎勞工朋友踴躍參訓。

企業或勞工朋友有職業安全衛生防災問題，或需要相關輔導諮詢，歡迎主動致電縣府社會處勞資科（03-8225377）。