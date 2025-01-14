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壯世代回職場「最高可領6萬元」　申請方法看這邊

勞動部推出「壯世代就業促進獎勵」，鼓勵民眾重返職場。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲勞動部推出「壯世代就業促進獎勵」，鼓勵民眾重返職場。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

為了鼓勵「壯世代」重返職場繼續工作，並鼓勵事業單位積極進用，勞動部針對年滿55歲或45歲以上，特別推出「壯世代就業促進獎勵」，只要符合條件，最高能領到6萬元。

勞動部指出，該就業獎勵的適用對象為「離開職場連續達3個月以上之年滿55歲以上人士」、「離開職場連續達3個月以上之年滿45歲以上依法退休者」，若達到規定條件，全時工作者每次可拿3萬元，最高6萬元；不僅如此，部分工時工作者（每月薪資達月基本工資1/2以上）每次也可領1.5萬元，最高3萬元。

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「壯世代就業促進獎勵」適用對象、參加方式及獎勵金。（圖／翻攝自45+就業資源網）

▲「壯世代就業促進獎勵」適用對象、參加方式及獎勵金。（圖／翻攝自45+就業資源網）

至於相關申請流程是什麼？勞動部說明，勞工可向「公立就業服務機構」辦理求職登記，並開立推介卡，接著穩定就業滿90日，且符合相關獎勵規定，依法參加勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險，就可以檢附相關文件，向公立就業服務機構申請獎勵。

勞動部也提醒，申請時應準備好6項文件：

1、壯世代就業獎勵申請書及領取收據。

2、身分證明或居留證明文件之影本。

3、工資證明文件影本。

4、本人名義之國內金融機構存摺封面影本。

5、同意代為查詢就業保險、勞工保險及勞工職業災害保險資料。

6、其他規定之文件。

勞動部表示，如果想進一步瞭解相關措施，可至「45+就業資源網」查詢相關服務資訊及申請表單下載，或就近洽公立就業服務機構提供協助，也可以撥打免付費客服專線0800-777-888，由客服專人提供諮詢服務。

壯世代就業獎勵。（圖／翻攝自45+就業資源網）

▲壯世代就業獎勵。（圖／翻攝自45+就業資源網）

此外，勞動部為鼓勵雇主在公立就業服務機構推介之壯世代勞工協助適應職場環境，包括提供專屬教育訓練機制、彈性調整工作時間、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等各項友善措施，將依僱用人數每月補助職場支持輔導費3千元，最長12個月，同一雇主每年最高補助30萬元。

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