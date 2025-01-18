水氣灌4地明有雨　過年前再一波低溫「觀察是否挑戰寒流」

▲水氣移入，明天部分地區出現降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團今天(18日)減弱，不過水氣移入，今下半天起降雨趨於明顯，明天北部、東半部、中部、南部山區溼答答，下周一、下周二雖有東北季風增強，但挾帶水氣少，天氣相對穩定，下周三到下周五水氣則逐漸增多，雨區再擴大，過年前還有一波低溫，強度是否挑戰冷氣團或寒流仍待觀察。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天清晨還是有部分輻射冷卻低溫，尤其新竹到台中有10度以下低溫，今天白天開始冷氣團明顯減弱，各地氣溫回升，西南邊尤其南部、西半部山區開始有部分中層雲系移入台灣上空，出現局部降雨，今天下半天下雨將明顯些，北部上午多雲到晴，隨著西南邊海面中層雲系移入台灣上空，今下半天到明天部分地區也會出現降雨。

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▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕進一步指出，今天晚間到明天清晨因水氣往中部、北部移動，北部晚間可能出現零星降雨，但雨勢不大，明天白天北部還是會有降雨，東半部也略有雨，中部、南部山區有雨，中層雲系預計明晚離開，水氣將逐漸減少。

下周降雨趨勢上，劉沛滕說明，下周一、下周二雖有東北季風增強，但帶來水氣比較少，東半部有零星降雨，西半部大部分為多雲到晴，日夜溫差大，因東北季風影響，北部將有降溫；下周三、四東北季風減弱，但又有雲系移入台灣上空，東半部、西部山區出現降雨，下周五中層雲系加上下波東北季風影響，水氣變多，北部、東半部、中南部山區可能有降雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度變化方面，劉沛滕分析，今天白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，明天雲量增多，白天高溫沒那麼高，下周一、下周二再受東北季風影響，夜間低溫明顯，中部比較晴朗，日夜溫差大，夜間有輻射冷卻效應，北台灣則偏涼，低溫約15到16度；下周三、四因雲量增，高溫回升不明顯，未來一周將維持偏涼到舒適的天氣型態。

劉沛滕指出，下周一將出現第一波東北季風，第二波則是下周五到下周六，小年夜或除夕則會再有一波明顯冷空氣下來，強度還不太確定要觀察，這波強度預計會比前二波東北季風更冷一些，是否會到冷氣團或寒流，因時間比較久遠，還要觀察，不過過年前會有一波低溫。