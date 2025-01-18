今晨4.8℃　小年夜可能有寒流！

▲小年夜可能有寒流。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(18日)晨「強輻射冷卻」帶來超低溫，截至5：52本島縣市的平地最低氣溫為苗栗(三灣鄉)4.8度。今明大陸冷氣團減弱，26日下一波「強冷空氣」南下，27日(小年夜)達「寒流」的強度。



氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(18、19日)兩天「大陸冷氣團」逐漸減弱。鬆散的中層雲由南方移入(左圖)，雲量稍增，各地為多雲時晴，高山有偶飄零星小雨或小雪的機率；白天氣溫逐日緩升，早晚明顯偏低、應持續注意保暖。

今日各地區氣溫為：北部7至21度、中部9至22度、南部11至23度、東部9至22度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲27日20時850百帕溫度及風場模擬圖顯示，零度(紅)線在北部陸地。（圖／洩天機教室）



下週一、二(20、21日)各地大都晴朗，只有東半部偶有局部短暫雨的機率；沒有新的強冷空氣南下，氣溫逐日回升，白天漸趨舒適、早晚偏涼、日夜溫差大。下週三、四(22、23日)南方雲系北移，各地雲量增多，偶有局部短暫雨的機率，白天舒適、早晚涼。下週五、六(24、25日)東北風略增強，迎風面偶有局部短暫雨。

26日下一波「強冷空氣」南下，27日(小年夜)達「寒流」的強度；最新美國模擬則早了1天，強度大幅調弱為「大陸冷氣團」；顯示末期的模擬，不確性很大，各國模式將持續調整，需繼續觀察，下定論還太早！