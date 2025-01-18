明天北東變天　下周又有強冷空氣「全台大降溫」

▲周日北部、東部轉陰有短暫雨天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(18日)起冷氣團減弱，各地氣溫回升，不過南方雲系增多，中南部轉陰，降雨將擴散至中北部山區，周日為東北季風主導環境，北東溼答答。下周四、五有強冷空氣南下，將再有一波降溫。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日起大陸冷氣團減弱，各地氣溫有所回升，預測北部及東部高溫約19到20度，低溫約14到15度；中南部高溫約21到23度，低溫約15到16度。

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逐漸受南方雲系增多影響，今各地為多雲局部晴漸轉為較陰沉的天氣，目前中南部已經轉為陰天，且局部山區也有零星短暫雨，未來降雨也將隨雲層往北擴散影響至中北部山區。

今天入夜後至周日接續北方冷高壓中心南下，林孝儒指出，台灣又轉為東北風環境，不過此波冷高壓強度較弱且偏北，因此東北風及冷空氣強度有限，周日為較典型的東北季風天氣型態，預測北部及東部為陰有短暫雨，中南部為晴或多雲天氣，氣溫方面以北部及東部略轉涼約較週六降1到2度為主，中南部氣溫變幅不大。

下周一至下周三受東北季風到逐漸減弱轉偏東風環境影響，各地氣溫將會逐日回升，林孝儒分析，普遍高溫都可達20度或以上，低溫約15到18度，西部以晴時多雲天氣為主，迎風面的東部則仍容易有地形降雨影響，天氣以多雲或陰有短暫雨為主，東部高溫可能因降雨影響，較北部低1至2度。

林孝儒表示，目前預測下周四或到下周五開始，可能有較強的北方強冷空氣南下跡象，屆時再度影響台灣降溫。在此之前，過去幾天平地區出現顯著10度以下低溫的現象將減緩，但早晚體感仍偏涼。