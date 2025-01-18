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今晨4.8℃　下週2波東北季風！冷空氣小年夜到

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲晨受到大陸冷氣團及清晨輻射冷卻影響，最低溫出現在苗栗縣三灣鄉00：05的4.8度。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨受到大陸冷氣團及清晨輻射冷卻影響，最低溫出現在苗栗縣三灣鄉00：05的4.8度，氣象暑針對16縣市發佈低溫特報。白天冷氣團減弱回溫、把握週末好天氣；下週冷空氣週東北季風影響，持續到小年夜（27日）。

今天（18日）大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，低溫普遍約12-15度，其中在雲林以北、宜蘭近山區及空曠地區及金門有局部10度左右或以下氣溫發生的機率，夜晚清晨做好保暖工作，明天白天宜花地區約18、19度，西半部及台東地區高溫約20-22度，西半部日夜溫差大；澎湖14-17度、金門10-18度、馬祖9-14度。

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▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲16縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象暑針對16縣市發佈低溫特報：
【橙色燈號(非常寒冷)】
新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

1/19(日)各地早晚偏涼，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，其中在基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率。

溫度：北部及東北部13-21度，中部14-22度，南部15-24度，花東16-22度；澎湖15-17度，金門12-18度，馬祖11-14度。

▲1/20(一)起東北季風增強。（示意圖／記者李毓康攝）

1/20(一)起東北季風增強，1/21(二)持續受東北季風影響，1/22(三)起至1/23(四)東北季風減弱，這波東北季風對氣溫影響不大，僅各地早晚天氣偏涼，西半部日夜溫差大，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

溫度：北部及東北部13-23度，中部13-24度，南部15-25度，花東16-21度；澎湖16-19度，金門12-19度，馬祖11-16度。

1/24(五)東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度：北部及東北部14-22度，中部14-25度，南部16-26度，花東17-23度；澎湖16-19度，金門14-19度，馬祖12-16度。

1/25(六)至1/27(一)（小年夜）持續受到冷空氣影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，惟後期冷空氣強度之預報不確定性較大，請注意氣象署最新天氣資訊。

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