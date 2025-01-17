《迷霧—陳世憲意象書法展》開展　台灣意象書法獨樹一格

▲《迷霧—陳世憲意象書法展》17日於總爺藝文中心紅樓盛大開展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

《迷霧—陳世憲意象書法展》17日於總爺藝文中心紅樓盛大開展，陳世憲從事書法創作30餘年，屢獲國際邀展，是台南出身的知名台灣書法藝術家，此次展覽欲藉由墨色變化表現出人與人之間的延伸、模糊與豁達，邀請觀者走進總爺，一起探索「迷霧」之中的各種意境。

陳世憲表示，自己對書法書寫有一種莫名的癡迷與天份，從事書法創作已30多年，年輕時訓練篆、隸、草、行、楷各種字體之後，開始雲遊台灣、閱歷世界，傾聽眾人的故事，若有所感，便提筆揮毫，學會如何與世界對話的方式。墨色對於他而言，是個有趣的創作表現形式，這次展覽希望藉由墨色來表達人際間各種如迷霧般的互動與體會。以基礎的點、線、面為創作表現，呈現出對台灣歷史的探索，並反思當今社會情境的混亂是否有和諧的可能？陳世憲在墨色和線條的墨韻中提出各種反省，而在這些反省與思考之中也展現了墨韻之美。

台南市文化局表示，總爺藝文中心紅樓為百年古蹟，也是園區內重要及最大的展場，歷年來邀請過許多知名的藝術家展出，結合在地歷史紋理和人文氛圍，成為溪北地區在地藝術創作及推廣的重要所在。陳世憲出生於台南白河，以獨樹一格的「意象書法」聞名，有別於傳統書法字體，融合自然情境、土地故事，書寫自己的生命經驗。他將廢校多年的台南白河崎內國小改造台灣意象書法館，不遺餘力地持續推廣書法藝術，作品中充分展現出對於台灣土地的熱愛，也提升了台灣書法藝術於國際上的知名度。

該展即日起展出至5月25日止，此次文化局特別邀請陳世憲老師於紅樓展出高度達9公尺的作品，精彩可期，活動及展覽訊息詳見總爺藝文中心臉書及官網。

《迷霧—陳世憲意象書法展》，展覽期間1月17日-25日，週三至週日9:17時，展覽地點總爺藝文中心紅樓A、B展間。