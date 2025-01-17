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解嚴後「簽准最多死刑」法務部長是他！　114死囚遭槍決

解嚴後「簽准最多死刑」的法務部長是他！　任內114死囚遭槍決

▲黃麟凱為賴清德總統任內第1個遭槍決的死囚。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

現年32歲的死刑犯黃麟凱，因不滿當時19歲的王姓女友分手，在2013年以童軍繩勒斃其母親後，再姦殺女友，於2017年被判處死刑定讞，並於昨（16）日晚間10時02分遭到槍決，成為賴清德總統就任以來，首度執行死刑。據悉，距離前一次執行死刑是2020年4月，而在政府1987年解嚴之後，於任內簽署核准槍決數最多的法務部長是呂有文，人數達114人。

根據台灣現行死刑制度，若受刑人被判決死刑定讞後，要等待法務部長簽署執行死刑命令才可執行。執行團隊成員包括執行檢察官、書記官、法醫、法警隊長、執行法警為槍手2人、戒護法警2人。由於台北看守所刑場位置在新北市土城區，且執行死刑時間多選在傍晚5時到9時，法警的國造T75手槍多數裝有滅音器。

據了解，自1987年台灣解嚴過後，執行死刑人數最多一年為1990年，當年高達78人被槍決，而當時的法務部長是呂有文。他在1989年10月7日至1993年2月27日擔任法務部長，也分別在1991年至1993年簽下了59、39、18張死刑執行令。

相關資料顯示，呂有文1926年生於大陸四川省，曾任台東地方法院院長、台灣高等法院花蓮分院院長、台中分院檢察處首席檢察官、司法行政部參事、司法院廳長法務部政務次長和部長等職務。

2000年5月首次政黨輪替，民進黨陳水扁政府上台，曾是台北地檢署檢察長、法務部政務次長的施茂林，一度擔任法務部長，於任內簽准了林盟凱兄弟的死刑令。而在陳水扁政府任期中，死刑執行數量大幅減少，最高一年是2001年，槍決10人，2006至2008年都無死刑執行。

直到2010年，曾任台北地檢署檢察長的曾勇夫銜前總統馬英九之命上台，在任內（2010年3月至2013年9月）簽下21名死刑犯執行令。

2016年政黨輪替，民進黨蔡英文政府上任，死刑執行數量減少，僅在2018、2020年分別槍決1人。2018年7月，曾任最高檢察署檢察官的蔡清祥於2018年簽准殺害妻女的李宏基，在2018年8月31日遭執行；而放火燒了6名至親的翁仁賢，因犯案後無悔意被判死刑，最後在2020年4月1日晚間伏法。

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