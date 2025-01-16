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台南市警局新任分局長布達交接　黃偉哲：讓市民過得更好

▲台南市警局為16日上午8時30分舉行分局長等聯合交接典禮，市長黃偉哲蒞臨主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警局為16日上午8時30分舉行分局長等聯合交接典禮，市長黃偉哲蒞臨主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警局為彰顯並賦予新任分局長維護社會治安、交通之重要責任，於16日上午8時30分舉行聯合交接典禮，市長黃偉哲蒞臨主持，台南市多位民意代表等人到場觀禮，典禮莊嚴隆重。

▲台南市警局為16日上午8時30分舉行分局長等聯合交接典禮，市長黃偉哲蒞臨主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警局為16日上午8時30分舉行分局長等聯合交接典禮，市長黃偉哲蒞臨主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長於聯合交接典禮中，重申「市政做得更好，市民過得更好」的施政目標，期勉警察同仁持續檢肅非法、交通精準執法及落實警察風紀要求，並確實執行打擊詐欺等當前治安重點工作，達到「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」等目標，以符合民眾期待，讓員警有榮譽感、市民有安全感；最後，期許新任分局長、大隊長能繼續帶領同仁做好治安、交通及為民服務工作，共同守護台南，打造安全宜居城市。

▲台南市警局為16日上午8時30分舉行分局長等聯合交接典禮，市長黃偉哲蒞臨主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警局為16日上午8時30分舉行分局長等聯合交接典禮，市長黃偉哲蒞臨主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

內政部警政署調整部分重要警職，台南市警局新人事異動下：1、副局長鄭榮崑，調任桃園市政府警察局副局長。2、督察長王森瑒，調任苗栗縣警察局長。3、第六分局長林獻力，調任警政署警監督察。4、第一分局長王子雄，調任新北市政府警察局樹林分局長。5、主任秘書莊勝雄，調任副局長。6、警政署刑事警察局副局長陳炯旭，調任副局長。7、警政署高雄港務警察總隊長洪頂力，調任主任秘書。8、澎湖縣警察局長李名昌，調任督察長。9、麻豆分局長章振國，調任第一分局長。10、玉井分局長陳添新，調任麻豆分局長。11、保安警察大隊長劉柏陞，調任玉井分局長。12、佳里分局長劉全福，調任第六分局長。13、歸仁分局長施衣峯，調任佳里分局長。14、學甲分局長廖水池，調任歸仁分局長。15、警政署刑事警察局偵查第六大隊長巫建德，調任學甲分局長。16、防治科長黃宗仁，調任保安警察大隊長。

▲台南市警局為16日上午8時30分舉行分局長等聯合交接典禮，市長黃偉哲蒞臨主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警局為16日上午8時30分舉行分局長等聯合交接典禮，市長黃偉哲蒞臨主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警局為16日上午8時30分舉行分局長等聯合交接典禮，市長黃偉哲蒞臨主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警局為16日上午8時30分舉行分局長等聯合交接典禮，市長黃偉哲蒞臨主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警局為16日上午8時30分舉行分局長等聯合交接典禮，市長黃偉哲蒞臨主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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