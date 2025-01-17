嘉義市監理站卸、新任站長交接　吳孟峰接棒

▲▼ 嘉義市監理站卸、新任站長交接 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市監理站1月16日舉行卸、新任站長交接典禮，在嘉義區監理所所長黃萬益監交下，卸任站長邱振誠交棒給新任站長吳孟峰，儀式簡單隆重。

▲嘉義區監理所所長黃萬益主持嘉義市監理站卸、新任站長交接 。（圖／嘉義區監理所提供）

所長黃萬益致詞表示，卸、新任站長都是相當資深且優秀的公務人員，原任站長邱振誠在監理單位服務30餘年，一路從基層辦事員歷經科員、專員、主任到監理站站長，公路監理資歷豐富完整，對本機關各項為民服務工作推行極具貢獻，更於113年度帶領嘉義市監理站參加公路局為民服務考核榮獲第1名，今屆齡榮退，全體嘉義所同仁均感不捨並給予滿滿祝福。

▲嘉義市監理站新任站長吳孟峰 。（圖／嘉義區監理所提供）

新任站長吳孟峰原為公路局企劃科科長，具南華大學資訊管理學系碩士學位，曾任雲林、嘉義市、台南監理站站長職務，對於公路監理業務相當熟悉且經驗豐富，今再度領導嘉義市監理站，定能持續提供更優質的公路監理服務，帶領同仁再創佳績。

吳孟峰表示，感謝所長黃萬益的肯定，讓自己有機會能再度回到嘉義市監理站這個大家庭，未來將與同仁們一起共同打拼，繼續推動各項監理業務的創新，並持續提升與精進，讓民眾感受更溫暖與貼心的服務品質。