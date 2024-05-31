端午節連假疏運公共運輸優惠　國道客運路線享平日優惠或85折

▲「113年端午節連假疏運公共運輸優惠措施」。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

113年端午節連續假期實施「國道客運」票價優惠，以及公共運輸轉乘優惠，請大家多搭乘使用，方便又省錢。為鼓勵民眾於連續假期搭乘公共運輸，紓解國道與地方交通壅塞，交通部公路局訂自113年6月7日起至6月10日止計4天，提供89條國道客運路線享平日優惠或85折票價；另轉乘在地客運優惠部分，民眾搭乘所有國道客運路線、臺鐵及台灣高鐵，於10小時內轉乘在地客運，享基本里程(或一段票)免費優惠，以吸引民眾搭乘，減少使用私人運具，促進交通更為順暢。

至於東部加碼優惠措施方案分成兩部分，自113年6月8日起至6月10日止計3天，可擇一使用：(一) 在地有腳租賃優惠部分，往東部去程，持東部國道客運票證享指定業者租車優惠；由東部回程，持國道客運來回票及租車單，可享車票折扣（租汽車折200元、租機車100元）。(二)四人同行一人免費部分，持東部台灣好行套票或合法旅宿業住宿證明，享北宜、北花來回票4人同行1人免費，回程總票價再抵退200元。歡迎民眾多加利用，除享受優質旅運帶來的便利外，還可免去出遊塞車及尋找停車位的困擾，一舉數得。

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此外，嘉義市監理站提醒您，出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及市區公車路線相關乘車訊息，便利掌握行程。另外，推廣「監理服務APP」，建議手機下載該應用程式，多加運用、查詢，手機就是行動監理站，即查、即繳最省力，包含交通違規及汽燃費查詢或繳納、駕駛人違規記點、車輛定檢日查詢、反詐騙訊息查證……等等。

最後，端午節連假期間人潮及車流都會增加，無論開車或騎車朋友都應特別小心，行經行穿線遇有行人，務必路口停讓、禮讓行人。