全球唯一！推動無語良師全人模擬醫學教育　慈大獲國家品質標章

▲▼慈濟大學以「全人醫療真善美：無私利他涵養醫療人文與專業」，榮獲國家品質標章-公益服務類認證。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

1995年證嚴上人呼籲靜思精舍師父及慈濟志工往生後化無用為大用，捐贈大體成為無語良師，貢獻醫學教育，並輔以人文儀軌及追思典禮，開創了無私利他，涵養醫療人文與專業的典範。慈濟大學因此以「全人醫療真善美：無私利他涵養醫療人文與專業」，榮獲2024年國家品質標章-公益服務類認證。這份榮耀肯定證嚴法師的創見，許許多多慈濟志工的無相布施，也彰顯了慈濟大學在人文醫學教育的深耕與貢獻。

慈濟大學秉持「無語良師」理念，創立全球唯一結合人文與科技的整合模擬手術室，結合急速冷凍遺體保存技術，提供醫學生與臨床醫療人員優質的專業技能培育環境，同時強化人文素養，涵養慈悲利他的同理心與專業能力。自2002年推動全人模擬醫學教育以來，慈濟大學的課程內容從初階模擬手術到進階模擬手術訓練，延伸至消防局緊急救護人員的緊急救合訓練及國防部軍醫局的國家緊急創傷外科處理訓練，慈大皆是無償提供這些訓練能量，截至申請認證日期前，總受訓者已超過12,000人次。

全人模擬醫學訓練成果涵蓋，自2002年至2024年7月，共有來自16個國家、41所國內外學校的1,799位師生參與初階全人模擬手術課程；進階課程自2002年至2024年3月，共吸引36家國內外醫療教育院所的3,346人次參訓；此外，自2010年至2024年7月，慈濟與40個醫學會合作，舉辦190場模擬手術訓練課程，參與人次達6,430人次；國防部軍醫局的緊急創傷外科處理訓練則有166位醫師參加，提升重大致命性創傷救護能力。

這些課程不僅提升醫學教育的質量及臨床技能，更結合遺體捐贈者的生命故事，培養了受訓者的利他精神與人文素養，深化受訓者的同理心與社會責任感，增進醫學生與醫療人員對病患的關懷能力。這種以人文為基礎的教育模式，讓慈濟大學在醫學教育與急救訓練領域成為國際標竿，吸引全球學者與專業人士前來參訪及學習。

慈濟大學模擬醫學中心主任曾國藩教授表示，透過模擬手術課程，受訓醫師能在最接近真實病人的環境下練習侵入式的臨床操作，避免傳統醫師在病患身上學習的風險，同時體會患者的需求與自身的專業責任，進一步學習無語良師無私奉獻的利他精神。醫師們不但可提升自己的技術與專業同理心，更能充份感受捐贈者與家人的善念，日後在專業上透過雙手將這份善與美回饋社會、服務病患。慈濟大學的模擬手術訓練平台，完全無償提供給全台及至國際醫界，充分展現慈濟的大愛及無私奉獻精神，成為全球唯一的公益模擬手術訓練平台，持續為社會創造更大的價值與影響力。

慈濟大學劉怡均校長表示：「眾聲喧譁中，感恩國家品質標章審查委員會的肯定。如果不是創辦人證嚴上人的遠見和德行感召，不會有這麼多的無語良師願意大捨無求地付出，也不會有這醫療史上獨特且珍貴的模擬手術平台。這份榮耀歸於證嚴上人，和所有支持全人醫療理念的無語良師、家屬、慈濟志工、指導醫師們和社會大德。」