難得一見！原民16族僅2族有這傳統　慈大校慶展示珍貴「手紋」

▲授課老師吉布璐•阿笆琉吾述表示，透過手紋內容，可以看出魯凱族社會架構與階級制度、平民與貴族的身分差異、是否具備編織能力。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟大學校慶系列活動陸續開跑！原住民族學生資源中心規劃一系列活動，率先登場的是魯凱族系列，除了有手紋分享、花環製作、飲食體驗，以及歌謠文化、紀錄片播放和原博館闖關遊戲，更廣邀不同族群學生穿上色彩繽紛的部落特色服裝，在最夯的拍貼機前，免費留下最具濃濃原民風的「人生四格」！





在台灣16族原住民裡，僅魯凱族和排灣族有「手紋」文化（Kia pacese）。對魯凱族少女來說，紋手不只是美麗，也象徵少女的貞潔和父母的疼愛，更代表著一個女人成熟的象徵，以及在部族中被賦予的身分與價值。然而，因日據時期強制禁止手紋，部落人口老化，導致年輕一代對此十分陌生，面臨文化斷層的危機。

來自屏東縣三地門鄉青葉部落的授課老師吉布璐•阿笆琉吾述（魯凱族Mabaliu傳統領袖家族）表示，由於魯凱族的社會階級是透過世襲，區分為領袖、貴族、士族、平民。所以，透過手紋內容，可以看出魯凱族社會架構與階級制度、平民與貴族的身分差異、是否具備編織能力。手紋是以橘子或柚子樹的刺，用敲打來刺橫線和幾何圖案。同時，父母希望女兒能學習忍耐、克制慾望、自律自愛，因此，手紋圖紋不但象徵魯凱族的身分認同，更有深刻的文化意涵。





迎接遠道而來的外賓，魯凱族原住民會就地取材，親手製作花環bengelrai，再搭配花朵襯托，讓客人戴上最獨一無二的頭飾！授課講師吉布璐•阿笆琉吾述表示，「魯凱族族花」是百合花，具有表彰聖潔、膽識、勇氣與尊榮的意義。老師一邊教導學生，一邊講解頭飾戴法、花朵擺放方向和位置的意涵，舉例來說，像是在百合花中間夾著紅色金鳳花，就只限於貴族才能配戴，讓學生更瞭解魯凱族嚴謹的社會秩序和階級制度，以及如何維持並承載部落傳統的社會秩序。



護理科一年級學生李忻芸（排灣族原住民）表示，家裡長輩也有手紋，小時候覺得習以為常，長大後才知道手紋很珍貴、很稀有。來慈濟大學讀書後，更有機會瞭解原住民族文化，體會延續族群傳統的價值。護理科三年級學生方姸涵（卑南族原住民）表示，以為花環很簡單，就是把花放上去而已，沒想到，製作過程如此複雜，還有不同的意義，更喜歡百合花的純潔象徵。





再端出傳統飲食「Cinavu」吉納福，也就是魯凱族遇上重要喜慶或貴客臨門時的代表性點心。乍看之下很像是部落版的粽子，用芋頭粉、小米或小米粉把內餡包起來，再用假酸漿葉包起來，最後以月桃葉包覆，水煮三十分鐘就能吃了！特別的是，假酸漿葉不但有特殊的香氣，還能直接吃下肚，幫助消化、防脹氣，妥妥的展現原住民生活智慧王！





特別的是，今年適逢太魯閣族正名20週年，不但正式脫離長期以來被歸類為泰雅族的狀態，也象徵太魯閣族的文化、語言與身份的重建和再確認，更代表族群文化的復興與自我認同的強化。所以，原資中心邀請花蓮在地藝文團隊，像是瑪大藝術恆舞集、慈大usasaus原音社等演出，展現太魯閣族文化精神。同時，與花蓮在地部落品牌「後山蕨起」合作，透過文化研習體驗營，讓師生親身體驗太魯閣族的生活與信仰，深入瞭解食農教育、在地創生，提升對原住民文化多樣性的認識與尊重。



學務處原住民族學生資源中心主任李佩穎表示，目前慈大有831名原住民學生，佔全校學生15.7％。儘管僅有9名魯凱族學生，沒有太魯閣族178名學生多，卻能透過原民週，促進師生對不同族群的理解和交流，提升友善校園多元文化，深刻意識原住民文化延續及保存的重要性，更達到推廣全民原教的目標。

