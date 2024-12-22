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慈濟醫學中心主任曾國藩創「無語良師」　改寫台灣解剖學史

▲慈濟大學醫學中心主任曾國藩。（圖／教育部提供）

▲慈濟大學模擬醫學中心主任曾國藩與團隊創設「無語良師」制度。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

慈濟大學模擬醫學中心主任曾國藩，與團隊創建「無語良師」制度，涵蓋整套完整的遺體捐贈及大體解剖流程，每個細節都表達對捐贈者及家屬的尊重，有別於台灣醫學院原本採用的無主遺體教學，此制度堪稱改寫台灣解剖學的歷史，對醫學貢獻卓越，獲選教育部教育家人物典範。

曾國藩求學時期曾是台大醫學院學霸，美國攻讀博士後研究後學程歸國，進入台大醫學院教書，屢屢獲得台大醫學院「最佳教師獎」、「優良教學獎」、「傑出教師獎」。後來他被延攬至慈濟大學協助創設醫學院時，身為花蓮子弟的曾國藩，毅然放棄台大醫學院的退休俸，將後半生的時光，奉獻給慈濟大學。

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曾國藩與慈濟大學醫學團隊創建「無語良師」制度，有完整的遺體捐贈及大體解剖流程，包含細膩的人文互動流程，每個細節都表達對捐贈者及家屬的尊重，從學生解剖前進行家訪，探訪親屬，到莊嚴隆重的啟用儀式。

曾國藩說，西方社會把解剖臺上的人體當成標本對待，即使是捐贈遺體，也會去名去姓，不可能花時間與家屬互動。他認為，無語良師已經往生，無法說話，他們奉獻身體，不求回報，承擔同學的切割，既是「不說話的老師」（Silent Teacher），也是學生的心靈導師（Altruistic mentor）。

曾國藩的「無語良師」制度，在解剖課程結束後，學生會恭敬地將器官放回，並仔細縫合，「復原」無語良師的身體，再進行入殮。種種細緻作為，連華爾街日報、美國國家期刊報及韓國公共電視臺（KBS）都曾大篇幅報導，包括台灣、新加坡、馬來西亞等亞洲頂尖大學，也開始仿效慈濟這套制度。

▲慈濟大學醫學中心主任曾國藩。（圖／教育部提供）

▲慈濟大學模擬醫學中心主任曾國藩創「無語良師」制度。（圖／教育部提供）

目前曾國藩成立的模擬醫學中心，也是採用「無語良師」的遺體捐贈流程，並罕見地使用「全人操作」，也就是讓學生在完整的遺體上操作練習。曾國藩說：「在其他歐美國家，遺體都被分割並被送到世界各地，模擬醫學中的全人操作可說是全球首例，也是慈濟首創。」

曾國藩進一步指出，模擬醫學中心的遺體不做防腐處理，而是以極速冷凍的方式儲存在零下30度，等到上課前再回溫。採取急速冷凍的遺體，觸感與病人類似，主要用於訓練醫學生作侵入式的臨床操作，以及提供醫師做手術的訓練。

曾國藩說，不管是大體解剖課，或是模擬醫學中心的訓練課程，都是在協助準醫師或執業醫師找回初心，「遺體捐贈的意義，在於學生會去傳承無語良師的這一份無私利他的託付，將來他們在行醫的路上，可以多替病人想，多替家屬想，多替社會的需求想。」

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