德士精科捐贈無線手持式超音波設備　支持醫學教育及臨床醫療

▲德士精科公司28日於 2024 FHED 國際研討會中舉辦捐贈儀式，下一舉捐贈8台無線手持式超音波系統予成大醫學院及成大醫院，分別由醫學院沈延盛院長及醫院李經維院長接受捐贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立成功大學醫學院及成大醫院為全國具代表性的醫學教育與醫療機構，德士精科公司28日於 2024 FHED 國際研討會中舉辦捐贈儀式，在成大前瞻醫材中心促成及見證下一舉捐贈8台無線手持式超音波系統予成大醫學院及成大醫院，分別由醫學院沈延盛院長及醫院李經維院長接受捐贈。

作為醫學專業人才的培育基地，成大醫學院推動現代醫學教育，強調臨床實務與學術研究的結合，並與國際接軌，培育兼具臨床技能與科研素養的醫療專業人士；成大醫院是南台灣的核心醫學中心，一直致力於培養具備前瞻技術能力的醫師，而如何在訓練過程中利用創新技術來提升醫師的臨床技能，成為醫院培育人才的重點。

隨著國產超音波技術不斷創新，手持式超音波系統，不僅輕便易攜，還能隨時隨地提供醫師即時觀察患者狀況，大幅提高臨床診斷的靈活性；對於醫學生而言，能全面提升臨床觀察能力，促進即時討論與臨床決策訓練，迅速累積未來醫生的臨床處置經驗，顯著提升訓練效果。

創新的醫療技術與優秀的醫療專業人員相結合，是提升醫療服務品質之關鍵。此次捐贈期望促進國內醫療技術的發展，共同打造未來醫師的專業基礎，支持醫療創新與教育的行列，為守護國民健康和帶動醫療進步貢獻更多力量。