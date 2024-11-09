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超難過關！慈大經管系期中考限時手作生日蛋糕　出包就零分

▲經營管理學系「西式點心－中階」期中考，要自己做生日蛋糕。(圖／慈濟大學提供下同)

經營管理學系「西式點心－中階」期中考，要自己做生日蛋糕。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

有別於一般寫考卷、交報告的制式期中考，慈濟大學經營管理學系的「西式點心－中階」課程，要求餐飲背景的學生，在三小時內完成五吋的生日蛋糕！評分標準包括蓬鬆柔軟的海綿蛋糕，入口綿密即化的鮮奶油，以及基本要求的玫瑰花裝飾！然而，最可怕的是，一旦奶油蛋白霜比例出包，或蛋糕抹面不平均、蛋糕體外露，或未製作玫瑰花者，一律以0分計算。

▲經營管理學系「西式點心－中階」期中考，要自己做生日蛋糕。(圖／慈濟大學提供下同)

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學生發揮創意，加上水果、餅乾，製作獨一無二的生日蛋糕。
 
「西式點心－中階」課程授課老師邱献勝表示，若以烘焙乙級的難度十分來計算，蛋糕難度是七分、麵包難度是六分、餅乾難度是五分。若配方比重錯了，成品就出問題；若製作過程疏失，蛋糕就容易失敗。尤其，賣相吸睛更是攸關加分，因為，烘焙沒有絕對的好壞，能夠賣得掉，被市場接受，才是最重要的。

▲經營管理學系「西式點心－中階」期中考，要自己做生日蛋糕。(圖／慈濟大學提供下同)

奶油玫瑰花更是考驗功力，除了花朵本身，還要加上藤蔓和葉子。
 
所以，「西式點心－中階」課程期中考，還加入產品主題、設計構思、保存期限，並要求學生決定售價金額。邱献勝老師強調，身為經營管理學系學生，得學會觀察烘焙產業的每個環節，還得考慮變化多端的流行趨勢，像是民眾怕胖，擔心鮮奶油過於濃厚香醇會膩口，反而偏愛清爽柔和的口感，進而決定產品的定位和定價。

▲經營管理學系「西式點心－中階」期中考，要自己做生日蛋糕。(圖／慈濟大學提供下同)

打發奶油後，得抹面均勻，才是重頭戲
 
「這是柴犬嗎？不是！是愛心！」「玫瑰怎會憑空長出來？藤蔓在哪裡？」學生天馬行空的創意，卻被老師頻頻打槍，引得現場哄堂大笑。學生直呼，真是妥妥的「理想很豐滿，現實很骨感」！其中，經營管理學系四年級學生甘顗靖，以「懷舊復古風」為主題的咖啡鮮奶油蛋糕，獲得一致好評。甘顗靖表示，除了老師現場教學示範，網路上還有很多能參考學習的，也能觀察到市場最近在夯什麼。

▲經營管理學系「西式點心－中階」期中考，要自己做生日蛋糕。(圖／慈濟大學提供下同)

考試評分嚴格！只要露出蛋糕體就算零分。
 
對大部分學生來說，市面上太多琳瑯滿目的點心，鮮奶油蛋糕壓根不是自己的首選，陌生感十足。但是，鮮奶油蛋糕卻是「烘焙食品－西點蛋糕、麵包乙級技術士證照」的必考項目之一。若想在畢業前考取烘焙類最高技術士證照，就得掌握鮮奶油蛋糕，替未來的職場加分。經營管理學系二年級學生張浩甄表示，上週阿嬤生日，自己親手烤了人生第一個生日蛋糕，還刻意增加甜度，讓阿嬤吃的超開心，直說「嘴甜，心更甜」！

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