8位無語良師捐大體延續大愛　慈大模擬手術多國醫學生跨海學習

▲32位醫學生為老師送靈。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟大學自12日至16日舉辦9月醫學生模擬手術課程，有來自慈濟大學、波蘭波茲南醫學大學、緬甸馬圭醫學大學、新加坡南洋理工大學等32位醫學生參與，模擬手術課成為慈大醫學系五年級進入大外科實習前的必修課程，也吸引許多海內、外醫學生和醫師前來學習。

2003年慈濟大學在模擬醫學中心主任曾國藩規劃下，成立了全球唯一【人文整合】的【全人】模擬醫學中心，上課前學員必須先進行家訪，了解老師的生平故事，並參與人文互動課程。這梯次的醫學生模擬手術共有包括插管、中央靜脈導管置放、引流管安置、基本縫合及剖腹探查等課程，涵蓋17項基礎手術技能訓練，並邀請來自全台的慈濟醫療志業體醫師老師，協助教學。

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▲雙手合十鞠躬，送別老師最後一程。

花蓮慈濟醫院外科部重症加護外科主任何冠進醫師，全程參與教導學生，何冠進主任說：「我希望把無語良師的心願發揮到極致，將自己的臨床經驗帶給學生，減少他們摸索的時間。」花蓮慈濟醫院耳鼻喉科主治醫師，慈大98級醫學系校友陳柏呈醫師，在課程期間暫停門診，指導學弟妹進行傷口縫合技巧，陳柏呈說：「縫合是大家進醫院以後一定要學會，在當學生時受到很多人的幫助，希望帶領學弟妹在手術過程中找到方向。」

9月16日慈濟大學舉辦無語良師送靈典禮，慈大劉怡均校長，陳宗鷹副校長、醫學系師長、慈院醫師，所有醫學生們和無語良師家屬，在靜思精舍師父的引禮下，雙手合十鞠躬，送別老師最後一程。

慈大劉怡均校長致詞，感恩無語良師大捨及家屬的成全，讓慈大在解剖學、模擬手術上有這麼豐沛的資源，醫學生們能夠從老師身上獲得不僅是醫學的知識，還有很多人生的智慧。

慈大醫學系五年級陳品延同學說：「感謝老師往生後捐出大體給我們醫學生學習，讓我們在未來正式面對病患之前，有這樣的實戰機會。」他們在課程中學到模型無法提供的寶貴經驗，從老師身上感受到每位患者的生理差異，並學習根據不同情況進行手術調整。

▲何冠進主任指導課程。

新加坡南洋理工大學自2018年至今有35位醫學生到慈大參與模擬手術，南洋理工大學高雪婷說：「來參加過的學長姊都很推薦這個課程。」雖然部分術式在臨床已經操作過，但透過這次課程加強基礎，未來面對病人會更有信心。高雪婷也認為慈大的每位大體老師都有名字和故事，這樣的人文互動更讓她體認到，病人不是病例而已，也有他們的喜怒哀樂，回到新加坡後，會更慎重，尊重對待每一位病人。

慈濟大學9月模擬手術課程八位無語良師，為劉錦濡老師、王建魯老師、林宗輝老師、吳紹志老師、陳卓娥老師、梁溪釣老師、朱良雄老師及陳祥澤老師。

▲慈大劉怡均校長頒發感恩紀念牌，給每一位家屬。

林宗輝老師與其師姊蘇欣吟自100年加入慈大慈誠懿德會，擔任100級醫技系，104級、108級醫學系慈誠懿德爸媽。同一家庭的慈大醫學系郭昶志副主任表示，每次班級聚會時，蘇欣吟媽媽負責炒熱氣氛，宗輝爸爸就在旁邊支援，慈誠懿德會是 上人為了照顧慈大學生而設立的，宗輝爸爸一樣，生前擔任慈懿會關懷學生，往生後捐出大體給學生學習，希望大家能夠學習慈濟志工的這份付出和關懷。

靜思精舍德宣師父開示， 50幾年來，慈濟在海內外已有近10萬人受證，但 上人一直說要再接引、再傳承。今天在場的醫學生們，慈濟大學的醫學教育、教育人文，在大家的身上能夠繼續傳承，感恩家屬的支持，造就醫學生們，也造就將來在社會各醫院各角落的大醫王。