砍3000億仍有2.9兆預算　民眾黨酸：蔡英文能運作好賴清德不行？

▲民眾黨立法院黨團舉行時事聯訪記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

近日立法院進行114年度總預算案的黨團協商，在野陣營大砍、凍結預算引來綠營不滿。民眾黨團今（17日）再召開記者會，呼籲執政黨停止造謠、不要用資訊落差蒙蔽人民。總召黃國昌直言，只要學過國小加減法就知道，就算目前所有預算提案都通過，「減3000億都還有2.9兆預算可以使用」，2.9兆預算跟2024年前總統蔡英文執政最後一年預算相同，為什麼蔡英文可以運作很好，而賴清德卻不行？

民眾黨團總召黃國昌表示，114年度中央政府總預算協商之所以破局，是因為民進黨立院黨團總召柯建銘以冗長發言與惡意謾罵，導致立法院運作癱瘓。而賴清德總統說在野黨砍3000億預算國家將會癱瘓、無法執政，黃直言，只要學過國小加減法就知道，就算目前所有預算提案都通過，減3000億都還有2.9兆預算可以使用，「2.9兆預算跟2024年前總統蔡英文執政最後一年預算相同，為什麼蔡英文可以運作很好，而賴清德卻不行？賴清德無能的程度，令人嘆為觀止」。

黃國昌重申，民眾黨團審查法案三原則：一、浮濫灌水的、曾發生弊案要追究責任或假公濟私的、例如假政策宣傳實養網軍的預算都刪除；二、內容不明、有待改進的預算案先凍結，待報告清楚或立院同意後即可使用。三、與部會有共識的可以「主決議」處理，黨團這幾日密集與部會溝通，只要部會能夠說清楚編列理由、有道理的訴求黨團也會採納。

黃國昌說，近日卻開始有假訊息亂傳，例如在野刪減國家表演藝術中心的預算，事實上這些預算根本不在目前審查的「公務預算」裡，「根本風馬牛不相及」。此外，還有謠言說榮民醫院、衛福部部屬醫院的水電都被刪除，病患的權益會受到侵害等。

對此，黃國昌嚴正駁斥，相關預算屬於「基金預算」的，也非這次審查的公務預算範圍，痛批執政黨不拿精力好好做事，反而都大搞抹黑帶風向，這也更堅定民眾黨為人民看緊荷包的決心。

黃國昌進一步指出，第一線為民服務基層的業務單位、前瞻性科研發展預算不會受影響。至於許多人關心的中研院經費、旅費，黃表示，昨日請中研院前來溝通，從具體的數字看來，2024年中研院到中國的旅費執行率尚不到50%，對民眾黨團是合理刪減15%，中研院當場表示感謝及支持。

黃國昌重申，民眾黨團審總預算三原則，就是要「政府別浪費、預算應嚴審、民主要監督」這本就是民主的常態，但台灣行政部門被慣壞了，只要給的預算不夠多、不能亂花，就說是在癱瘓國會，讓人無法置信，「請民進黨爭氣一點，當個像樣的執政黨」。

立委吳春城表示，預算審查是國會議員的天職，為人民看緊荷包，避免執政黨濫權，本來就是立委職責，民眾黨預算審查「樽節、咎責、政策推動」，並強調行政院各部會應該要感謝台灣民眾黨，因為透過預算審查，將行政院現在給人民「臃腫顢頇、肥滋滋又任性的形象」，重新塑造成「瘦身、精實的肌肉健美型男」。

立委林國成則針對勞動部預算提出說明，一案為督導雇主遵守勞基法，勞動部原先編列9700多萬元，民眾黨團提案刪除8百萬元，經過溝通說明，改為凍結200萬元。第二案為勞動部勞動力發展署，因為未善盡對移工的管理責任，甚至被發現有違規製作筆錄等情事，原來其編列20億9千多萬元，民眾黨提案減列1千萬元，經過溝通說明，改為凍結200萬元。

林國成痛批勞動部，「請問你們還在誤導什麼？這叫做亂刪預算嗎?」質疑勞動部長洪申翰拍影片亂造謠非常可惡。

擔任立法院外交及國防委員會召委的林憶君則說，特別針對國防預算提出說明，強調台灣民眾黨一定支持國防自主、支持潛艦國造。但預算都是民脂民膏，絕對不能濫用。針對潛艦國造籌建，民眾黨團提案凍結50%預算，等海鯤號完成海上測試通過，向立法院進行專案報告，經同意後始得動支。她強調，民眾黨從來沒有要刪除潛艦預算，停止造謠抹紅。

張啓楷強調，總預算都是人民辛苦納稅錢，但是衍伸的浮濫及弊案，當然要嚴格監督。他強調，預算即便刪減，部會政府每個都會活得好好的，「會死的是造謠抹黑者」，因為網軍、黑熊學院、青鳥等團體側翼沒有錢拿，因此民眾黨主張各部會媒體宣傳費用刪砍六成絕對有理，呼籲全民理性明辨是非。

麥玉珍表示，行政院長卓榮泰曾說不要浪費公帑，呼籲其要帶頭做模範。預算不能浮編濫編，呼籲執政黨不要不停造謠，回歸預算理性、科學審查。