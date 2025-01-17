陳玉珍不罷休？嗆藝文界連署挺公視　王婉諭：傲慢立委毫無反省能力

▲時代力量黨主席王婉諭狠批，國民黨立委陳玉珍「傲慢」，對大砍公視23億預算的提案，毫無反省能力。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍近日提案大砍公視23億元全額預算，此舉引來藝文界怒火，諸多金馬、金鐘、金曲的三金得主也親上火線喊話力挺公視，然而，卻遭陳玉珍嗆聲，甚或抹綠，陳玉珍今（17日）還進一步至記者會鬧場。對此，時代力量黨主席王婉諭痛批，傲慢立委毫無反省能力，並直指，提案內容白字黑字寫得非常清楚，國民黨不要惹眾怒後撤案，才反過來指控別人造謠。

王婉諭提到，國民黨立委陳玉珍提案大砍公視 23 億元的文化部補助預算，引發藝文界眾怒，直到現在已經數萬人連署反對該提案，連她非常尊敬的藝文工作者王小棣導演、楊力州導演等人，全都出聲喊話。

然而，王婉諭直指，想不到，陳玉珍不只胡亂提案還毫無自省能力，不只跑到楊力州導演的貼文底下嗆聲，要導演公布反對該提案的名單，接著還放話絕不撤案。

不過，王婉諭更傻眼的是，今天導演們召開記者會，陳玉珍還到場踢館、鬧場，硬是要在這些藝文工作者身上抹顏色。「這種傲慢的立委，就是台灣國會墮落的表徵。」

王婉諭強調，陳玉珍要自知是人民的代議士，不是民選的流氓，台灣的藝文產業資源與人才，已經非常稀缺了，不在乎也沒關係，但請不要再糟蹋這些努力創作的藝文工作者。

最後，王婉諭呼籲，國民黨立委要有點羞恥心，明明提案內容白字黑字寫得非常清楚，不要等到引發眾怒後撤案、修改內容，才反過來指控別人造謠，敢做敢當，不要再當台灣民主的大巨嬰。