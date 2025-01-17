草屯鎮長補選！簡賜勝陣營控加重誹謗　綠虧：提告也不避嫌

▲草屯鎮長候選人簡賜勝總部再度控告民進黨南投縣黨部發言人陳紀衡等人加重誹謗罪，左為簡賜勝之子簡逢佑。（圖／簡賜勝競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮長明天18日進行補選投票，因綠營連日質疑國民黨候選人簡賜勝過去縣議員任內個人資產暴增破億、家族企業總福營造大標政府工程，涉財產來源不明罪、違反利益迴避，並向南投地檢署告發；簡賜勝競選總部認定對方為求競選對手蔡銘軒勝選而造謠抹黑，16日也前往地檢署控告加重誹謗罪。

簡賜勝競選總部昨天上午委託律師羅閎逸，陪同簡賜勝之子簡逢佑到南投地檢署遞狀，控告民進黨南投縣黨部發言人陳紀衡、民進黨南投黨部主委陳玉玲、民進黨中央黨部發言人吳崢等三人加重誹謗罪。

羅閎逸說，陳玉玲等人捏造不實訊息的看板，誣指簡賜勝以縣議員的特權，撈取利潤近億元，因此到地檢署按鈴提告，並認為這種選舉的歪風，應該予以扼止。

羅閎逸說，選舉必需以一個公開公正的途逕來競爭，不可用抺黑的手法，讓選民對候選人有不當的聯想，致投票時作出不正確的判斷，影響選舉結果，被告這種行為已在意圖使人不當選。

陳紀衡則回應，簡賜勝本身是總福營造的創辦人、其妻為大股東，代父提告的簡逢佑也是該公司總經理，甚至其縣議員服務處就設置於總福營造會館，近期在公開造勢場合更屢次提及自己經營得法、讓總福營造屢屢獲獎，都看得出他實質掌握該公司、在其公職任內得標諸多政府工程，都是客觀事實、並非加油添醋或誹謗；陳紀衡反酸，簡賜勝團隊連在提告時都不知道要做相關的避嫌，是否以縣議員身分施壓縣府以利其家族企業獲得標案，檢調自會查明。