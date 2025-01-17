國民黨大砍總預算挨轟　傅崐萁：只刪1111億元、3.47％跟往年差不多

記者崔至雲／台北報導

立法院審查今年度中央政府總預算，國民黨原本擬大砍預算，引發外界不滿。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（17日）說明，國民黨團共提案刪除1111億元，佔總預算的3.47％，這跟往年刪除的幅度是差不多的。國民黨也嚴格審查媒宣費，防止民進黨挪用業務費。

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



傅崐萁表示，這次民進黨編列3兆2000億元的總預算，不只創下歷史新高，還有非常多預算是浮編的，而國民黨團要告訴民眾，該用的錢，他們全部支持，而浮編的錢，他們「還錢於民」，國民黨團總共提案刪除1111億元，佔總預算的3.47％，這跟往年刪除的幅度是差不多的，並沒有超額的刪除。

傅崐萁也強調，有關20億元潛艦預算，攸關國防，國防部長在立法院詢答表示，今年實際會執行的潛艦預算只有2億元，卻浮編達20億元，因此，國民黨團支持國防部今年實際需要執行的2億元，至於浮編的18億元予以凍結，並沒有任何刪除。

針對台電上千億補助，傅崐萁表示，為了補貼台電虧損，而由行政院撥補的1000億元，這是納稅人的血汗錢，百工百業這麼辛苦，卻因為民進黨錯誤的能源政策及派系的貪污腐化，要每一年向人民伸手要1、2000億元，還讓電價面臨不斷上漲的危機，國民黨團要嚴正表達，這1000億元必須刪除，因為這是錯誤的政策，民進黨卻要伸手向人民要錢，國民黨團不會同意，民進黨必須調整政策。

傅崐萁更指控，民進黨網軍側翼、買媒體、買網紅來攻擊在野黨，甚至洗腦全民的惡劣行為，這是21世紀民主國家最卑劣的事情。國民黨對媒宣費嚴格刪除，刪除後民進黨慣用手法就是挪用業務費買側翼、網軍、網紅，所以加強監督，凍結業務費。他連說三次「凍結不是刪除，只是加強監督」。

