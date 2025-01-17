工商界罕見為總預算拜會綠黨團　柯建銘：支持大罷免是企業最好投資

▲全國工業總會理事長潘俊榮帶隊至立法院拜會民進黨團 。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期在野黨於總預算審查期間提出之鉅額刪減凍結案，全國工業總會憂心影響國家運轉，阻礙經濟發展，今（17日）由理事長潘俊榮帶隊拜會民進黨團，潘俊榮表示，以柯建銘總召的能力能化解僵局，今天特別來鼓勵他。黨團總召柯建銘致詞時則向台下企業界大老喊話，民進黨團要有釜底抽薪之計，當發動罷免時，「這是你們一輩子投資企業、EPS最高的時候！」都不用花錢去連署就好，最後出來投票就能救國家。

潘俊榮表示，今天主要來關心柯總召，他最近很辛苦，以他的才華跟能力絕對能化解僵局，讓立法院不會空轉，自己認識他幾十年，看過的男人中很少有能力像這麼好的人，預祝總預算通過、圓滿達成，對企業、台灣經濟才有正面幫助，今天特別來鼓勵、關心柯總召。

中華民國全國工業總會名譽理事長許勝雄也表示，國家預算影響到永續發展，朝野兩黨應該發揮智慧，為台灣永續發展盡一份心力。任何預算產生能否有更好效率，需要立委用心思維，自己不認為有什麼事不能解決，只要坐下來好好溝通，確定從產業等各層面發展需要去規劃，產生更大效益是全民期待，但這幾天看到立法院為了預算的事情，花了很多心思，這一兩天透過大家智慧應該能解決。

柯建銘表示，工總來相挺，他們事業遍佈全球，市值加起來佔上市公司一半以上，今天他們站出來也是為了台灣的未來跟經濟，總預算不過，國家如何發展？在野黨這幾天協商就是不想給過，剩下兩天還有三千多案，自己一直說按照遊戲規則看怎麼喬，講破嘴他們就是不管，總預算未來要過是緣木求魚 在野黨就是要讓台灣下市，非常夭壽。

柯建銘強調，民進黨團要有釜底抽薪之計，必須發動大罷免，王鴻薇提一個案子要凍結中選會預算50%，直到訂新的遊戲規則才解套，他們很清楚，現在連署的他們都說不算數，代表他們心虛。

柯也呼籲在場企業家，當發動罷免時，「這是你們一輩子投資企業、EPS最高的時候！」都不用花錢去連署就好，最後出來投票就能救國家和企業界，不然中共過來、大家財產變零，救了台灣、企業、未來。間意志已經漲起來，大家已經有了出口，連企業界都看不下去，他要很清楚告訴各位「丞相起風了，大起風、大民意、我們要大罷免好不好！」