南韓總統命運多舛！網瘋傳「歷任5位總統」移送畫面：應裱框掛國會

▲南韓現任總統尹錫悅，15日移送至首爾看守所關押。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，發動軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂罪，本月15日遭到高位公職者犯罪搜查處（公搜處）、警察廳國家搜查本部正式逮捕，成為大韓民國憲政史上首位遭到逮捕的「現任總統」。對此，南韓網友也回憶過去遭逮的總統。

根據韓媒《News1》、《中央日報》，尹錫悅15日被逮捕後，先是送往位於京畿道果川市的公搜處大樓進行調查，接著送往位於京畿道義王市的的首爾看守所關押，成為南韓憲政史上首位遭到逮捕的現任總統，因此其搭乘車輛、押送至看守所的照片頓時成為「名場面」，在網路上瘋傳。

▼南韓前總統李明博涉嫌收賄，2018年3月23日從首爾市江南區論峴洞自宅，出發前往首爾東部看守所。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓前總統朴槿惠被通過罷免後，2017年3月31日搭乘檢方車輛從首爾中央地方檢察廳送往首爾看守所。（圖／路透）

回顧1948年大韓民國成立以來，歷任總統命運多舛，其中回顧近幾十年來，除了跳崖自盡的盧武鉉為來自進步派的總統，其餘5為總統皆為保守派。包括目前以現任總統身分遭逮的尹錫悅，以及2016年底、2017年初因為閨蜜干政案入獄的前總統朴槿惠、2018年因收賄等罪送往首爾東部看守所的前總統李明博。

另外，還包括在南韓尚未進入民主化時期，先後發動軍事政變的前總統全斗煥（內亂罪、收賄）、盧泰愚（收賄、秘密資金），在金泳三就任總統後，也於1995年11月、12月先後送往看守所，前後5位總統搭乘坐車送往看守所關押的相片，成為南韓網友間茶餘飯後嘲諷的梗圖。

▼南韓前總統全斗煥涉嫌軍事政變、光州事件軍事鎮壓，1995年12月送往安養監獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲1995年11月16日，南韓前總統盧泰愚搭乘由檢方提供的座車，前往首爾看守所。（圖／達志影像／美聯社）

看完歷屆5位總統先後被押送至看守所的畫面，南韓網友留言道，「簡直是一部完美的佳作！希望尹錫悅是最後一位」、「真是不知羞恥」、「佳作！這幅畫要掛在國會裡」。

同樣出身自保守派（右派）執政黨國民力量的大邱市長洪準杓，則是在臉書感嘆道，「解放（指從日本光復）以後，已經有第5位總統被送往看守所，想到此我就無法入眠！巧合的是，這5人全部都是保守右派陣營出身的總統。」