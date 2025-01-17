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尹錫悅愛看YouTube誤國！「極端右派」頻道賺爛　每周賺1.7億韓元

▲▼ 南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅發布戒嚴，涉嫌主導內亂。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，動用軍幾封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，還派遣軍隊潛入中選會，質疑去年國會改選選舉結果遭到北韓（朝鮮）駭入造假。韓媒指控，尹錫悅只透過收看極端右派YouTube頻道，作為接收外界訊息的主要來源。其實，這些極端保守派頻道所創造的收益頗豐，每周淨賺1.7億韓元。

根據韓媒《News1》，隨著南韓政局持續動盪不安，以及尹錫悅面臨的彈劾審判與搜查、逮捕行動進入白熱化，YouTube資料分析平台「Playboard」指出，從本月6日至12日，南韓YouTube線上直播「超級留言」（super chat）賺進許多收益，其中榮登冠軍的頻道為擁有162萬人訂閱的極端保守派（右派）頻道，平均每周創造4983萬韓元收益。

所謂的超級留言，指的是當YouTube頻道進行者在直播時，使用者可以透過「斗內」金錢援助直播主。在南韓超級留言所創造收益排行前10的頻道中，就有9個頻道為討論不當選舉、彈劾無效、擁護尹錫悅等以極端保守右派言論為主的頻道，至於另一個頻道則是在政治與時事方面以批評尹錫悅政權為主。

▲▼尹錫悅支持者揮舞美國與韓國的國旗。（圖／路透）

▲▼尹錫悅支持者揮舞美國與韓國的國旗。（圖／路透）

▲▼尹錫悅支持者揮舞美國與韓國的國旗。（圖／路透）

9個擁護尹錫悅的YouTube頻道，其每周收益合計為1億6706萬韓元（約新台幣378萬元）；至於以批評尹錫悅為主的頻道，每周收益則為4348萬韓元，在上述10個頻道裡面排行第2。

回顧戒嚴事態爆發以前的2024年11月25日至12月1日，YouTube「超級留言」創造收益排行前10的頻道，就有7個頻道是以討論政治與時事為主，而被認為是保守右派的頻道則是排行第一，其每周創造收益為1506萬韓元；不過自從爆發戒嚴以後，這些保守極端右派頻道所創造的收益便飆漲3倍。

▼首爾市龍山區漢南洞，集結眾多手持南韓與美國國旗的保守派群眾，他們反對逮捕尹錫悅。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓首爾是龍山區漢南洞，集結眾多手持南韓與美國國旗的保守派群眾，他們反對逮捕尹錫悅。（圖／達志影像／newscom）▲▼南韓總統官邸前聚集許多手持美國、南韓國旗的保守派群眾，他們支持尹錫悅，大喊「反對彈劾」、「逮捕李在明」。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統官邸前聚集許多手持美國、南韓國旗的保守派群眾，他們支持尹錫悅，大喊「反對彈劾」、「逮捕李在明」。（圖／達志影像／美聯社）

自從尹錫悅15日遭逮送進首爾看守所關押後，南韓國營電視台KBS在節目《時事計畫：窗》第492集「大家相信我吧2」討論尹錫悅從文在寅政府時期擔任首爾中央地檢長、檢察總長，至檢警改革時與時任法務部長秋美愛與文在寅反目成仇後，進入保守派競選總統、當選至從政的心路變化。

該節目指出，尹錫悅從推從法治、正義、常識的檢察官，一路成為獨裁專斷、失去判斷能力的領導者，而其主要因素就是尹錫悅只選擇收看「極端保守右派」YouTube頻道，對於主流媒體的報導則是棄如敝履，因此才會對頻道內容提及的不當選舉、在野黨勾結北韓干涉並偽造選舉結果一說深信不疑，而尹錫悅的內閣成員與公務員名單中，便包含從事政治直播的網紅，且也邀請他們出席總統就職典禮。

另外，該節目也指出，事實上總統夫人金建希在涉獵YouTube極端右派網紅上，發揮莫大的影響力。

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