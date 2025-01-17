尹錫悅「連續3天」拒絕配合調查！　公搜處今晚前聲請羈押

▲尹錫悅連續3天拒絕配合公搜處調查。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，涉嫌主導內亂罪，在經過3度傳喚未回應後，本月15日上午終於被高為公職犯罪搜查處（公搜處）、警察廳國家搜查本部逮捕，送往首爾看守所。隨著尹錫悅在被逮第3天後仍然拒絕應訊，公搜處將在逮捕期限的48個小時，向法院聲請羈押令狀。

尹錫悅15日上午10時33分被公搜處正式逮捕，因此逮捕令狀的48個小時期限從此時開始算，然而尹錫悅的辯護律師團隊質疑公搜處展開調查的合法性，曾向法院聲請審理逮捕事宜審查，導致逮捕令狀的關押期限延後至今（17）日晚間9時5分。

根據《韓聯社》，隨著尹錫悅逮捕令狀的法定關押期限即將到期，現場記者詢問是否將近一步聲請「羈押令狀」？對此，公搜處關係人士回應，「雖然無法斬釘截鐵的給予確認，但是可能性相當高！一般來說，會向批准逮捕令狀的法院聲請羈押令狀，因此（被批准）的可能性高。」

據悉，先前公搜處曾向首爾西部法院聲請逮捕與搜索令狀，本月3日首度逮捕行動宣告失敗後，更向首爾西部法院聲請延長期限。公搜處關係人士透露，目前幾乎已經完成聲請羈押的準備程序，不過向法院聲請羈押的具體時間點仍未定。

同時，公搜處傳喚尹錫悅，必須於17日上午10時前往公搜處接受偵訊，不過尹錫悅卻未回應。對此，公搜處關係人士表示，「沒有從（尹錫悅方面）接獲不出席知相關通報。」

根據《韓民族新聞》，尹錫悅15日被逮後，在第一天接受調查時，不僅不願意配合供述，連閱覽相關法庭文件與蓋章等程序也拒絕配合，昨（16）日上午在第二天調查時，尹錫悅更以健康為由要求延後，因此調查才延後至下午進行。

目前尹錫悅收押在位於京畿道義王市的首爾看守所。隨著尹錫悅連續3天不願意配合調查，公搜處將向首爾西部法院聲請羈押令狀。