SpaceX星艦太空船「空中解體」殘骸畫面曝光　數十航班改道延誤

▲SpaceX 星艦第7次測試發射失敗,殘骸劃過大西洋上空。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

億萬富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司(SpaceX)16日進行星艦第7次試飛,但星艦進入太空後與地面失去聯繫,隨後太空船在空中解體爆炸。這狀況迫使多架航班改道或出現延誤,馬斯克也透過社群平台X分享星艦殘骸落下畫面,自嘲「保證有娛樂效果」。

CNBC、CNN等報導,星艦火箭16日下午5時30分在德州SpaceX設施發射升空,雖然超重型助推器按計畫返回發射台,第二次完成此壯舉。

只不過星艦在飛行8分半之後,與SpaceX任務控制中心失去聯繫,52公尺長的太空船在大西洋上空爆炸。隨後美國聯邦航空總署(FAA)向飛行員發出「該區域存在星艦火箭殘骸墜落的危險」。

航班追蹤網站Flightradar24稱,多達數十架航班為了閃避殘骸改道或延誤。FlightAware數據顯示,捷藍航空(JetBlue Airways)一架從佛州飛往波多黎克的班機起飛2小時後返回原機場,另外還有一架FedEx貨機選擇掉頭,Spirit Airlines飛機則是改道。

▲在SpaceX星艦火箭空中解體之後,FAA向飛行員發出「該區域存在星艦火箭殘骸墜落的危險」。(圖/路透)

聯邦航空總署目前並未收到相關傷亡或財產損失的通報。不過依據社群平台發布的星艦殘骸影片,可見許多殘骸劃過夜空,就連馬斯克本人也發布這段畫面,自嘲「成功是不確定的,但保證有娛樂效果!」

SpaceX表示,太空船尾部起火導致爆炸,是一次「快速非計畫性解體」,殘骸落入大西洋預先劃設的危險區內。馬斯克則稱,依據初步跡象判定,問題可能出在推進劑外漏。

Preliminary indication is that we had an oxygen/fuel leak in the cavity above the ship engine firewall that was large enough to build pressure in excess of the vent capacity.



Apart from obviously double-checking for leaks, we will add fire suppression to that volume and…