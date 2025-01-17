SpaceX星艦太空船「空中解體」殘骸畫面曝光　數十航班改道延誤

▲SpaceX 星艦第7次測試發射失敗，殘骸劃過大西洋上空。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

億萬富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）16日進行星艦第7次試飛，但星艦進入太空後與地面失去聯繫，隨後太空船在空中解體爆炸。這狀況迫使多架航班改道或出現延誤，馬斯克也透過社群平台X分享星艦殘骸落下畫面，自嘲「保證有娛樂效果」。

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pic.twitter.com/nn3PiP8XwG — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025

CNBC、CNN等報導，星艦火箭16日下午5時30分在德州SpaceX設施發射升空，雖然超重型助推器按計畫返回發射台，第二次完成此壯舉。

只不過星艦在飛行8分半之後，與SpaceX任務控制中心失去聯繫，52公尺長的太空船在大西洋上空爆炸。隨後美國聯邦航空總署（FAA）向飛行員發出「該區域存在星艦火箭殘骸墜落的危險」。

航班追蹤網站Flightradar24稱，多達數十架航班為了閃避殘骸改道或延誤。FlightAware數據顯示，捷藍航空（JetBlue Airways）一架從佛州飛往波多黎克的班機起飛2小時後返回原機場，另外還有一架FedEx貨機選擇掉頭，Spirit Airlines飛機則是改道。

▲在SpaceX星艦火箭空中解體之後，FAA向飛行員發出「該區域存在星艦火箭殘骸墜落的危險」。（圖／路透）

聯邦航空總署目前並未收到相關傷亡或財產損失的通報。不過依據社群平台發布的星艦殘骸影片，可見許多殘骸劃過夜空，就連馬斯克本人也發布這段畫面，自嘲「成功是不確定的，但保證有娛樂效果！」

SpaceX表示，太空船尾部起火導致爆炸，是一次「快速非計畫性解體」，殘骸落入大西洋預先劃設的危險區內。馬斯克則稱，依據初步跡象判定，問題可能出在推進劑外漏。