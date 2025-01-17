女老師激戰11歲男學生懷孕生了　家長一看「長太像」驚揭真相

▲勞拉卡倫（Laura Caron）是小學老師，卻與學生發生性行為，產下對方的孩子 。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐澤西州一名小學女教師與11歲男學生發生性行為，到了男學生13歲的時候，產下對方的孩子。兩人的關係從2016年持續至2020年，這一切直到2024年12月才被揭穿，因為男學生的父親發現，那個小孩與他、他兒子長得非常像。

每日郵報報導，34歲女子勞拉卡倫（Laura Caron）是小學5年級的老師，任教期間認識受害男學生一家。男學生家長透露，一家人與勞拉卡倫認識多年，也是朋友，因此允許兒子們和女兒去老師家住。

就在2016年，勞拉卡倫趁著孩子們來她家住的時候，對當時11歲的男學生出手，且一直持續至2020年。受害男學生的手足透露，起初他們都會一起睡在共用房間，但後來發現受害者隔天早上都會出現在老師的床上，當受害者洗澡時，老師也會一起進入浴室，還會鎖門，且甚至目睹老師對受害者施以性侵犯。

據信勞拉卡倫與受害男學生的孩子是在2019年出生，當年勞拉卡倫28歲，男學生13歲。男學生承認曾與老師發生性行為，且老師的孩子就是他的。

調查人員指出，這一切直到2024年12月才曝光，因為當時受害男學生的父親在社群媒體上發文稱，老師的孩子與他本人、他兒子長得非常像。

勞拉卡倫目前被關押在開普梅郡懲教中心，被控加重性侵害、性侵害、危害兒童福利罪等。當地警方表示，部門正與檢察官辦公室展開合作，確保徹底調查此案的每個細節，採取一切措施確保孩子的安全。

▼ 勞拉卡倫目前被關押在開普梅郡懲教中心 。（圖／翻攝自Cape May County Correctional Center）