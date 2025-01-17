川普重返白宮　曝光「復仇黑名單」開闢新戰場！集體封殺這些人

▲外界認為，川普未來上任後恐開闢新的「報復戰場」，依照黑名單執行復仇計畫。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統當選人川普，即將於下周的20日正式就任第47任美國總統。近日，川普在社群平台Truth Social公布「復仇黑名單」，點名多位前白宮幕僚及政壇人物，稱這些人患有「川普狂熱症候群」，敦促大眾避免推薦與他們有過合作經驗的求職者。此舉引發各界對川普人事政策及政治分歧的關注。

根據外媒The Daily Beast，川普在該貼文表示，新一屆川普政府已為政府聘用超過1000名員工，他們在各方面表現優異，期盼未來展現工作成果，而新政府目標是「快速讓美國再次偉大」，呼籲民眾避免向川普政府舉薦前國安顧問波頓（John Bolton）、前美國駐聯合國大使海莉、前副總統彭斯，以及前副總統錢尼和他的女兒麗茲。

此外，川普還特別提及多位知名共和黨人，包括前麻薩諸塞州州長羅姆尼（Mitt Romney）、前眾議院議長萊恩（Paul Ryan），以及第20任參謀長聯席會主席麥利（Mark Milley）。

川普聲稱這些人罹患「川普狂熱症候群」（Trump Derangement Syndrome），強烈建議禁止推薦與這些人相關的候選人。

▲美國前副總統彭斯。（圖／達志影像／美聯社）

值得關注的是，復仇黑名單中所提及的的多名人士，過去曾公開批評川普的領導風格及政策。彭斯曾於2021年1月國會騷動事件後與川普決裂，並在回憶錄指責川普危及他與家人的安全。前副總統錢尼與羅姆尼，則是在共和黨內針對川普的堅定批評者，兩人曾拒絕支持川普參加2024年大選。

前眾議院議長萊恩也於2020年、2024年大選反對川普，並在公開場合多次批評川普是「民粹主義的獨裁自戀者」，認為川普的行徑更多是為了迎合個人利益，而非真正的保守主義價值觀。

此外，麥利曾於2023年退休演說時將川普比喻為「獨裁者」，強調美國軍隊宣誓效忠的對象是憲法，而非某個個人。麥利還在《華盛頓郵報》記者伍德華（Bob Woodward）的著作，形容川普是「徹底的法西斯主義者」，直言川普是對美國最為危險的政治人物。

川普此番舉動，凸顯他在籌組新政府時，如何貫徹其強調的忠誠與政治理念，顯示美國政壇內部分裂加劇。

據悉，川普去年夏季受訪時，便多次提及政治對手，表示在大選結束後會有「充分的權利」去追究他們。如今，許多曾批評川普的人們擔憂，川普恐將司法單位打造成追究政敵的武器，去報復拜登與其家人、前總統歐巴馬、前國務卿希拉蕊、美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci），以及先前參與調查川普涉嫌犯罪並起訴的相關人員。