小王車震人妻喊「妳要學會勇敢」　正牌夫見火辣對話氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）被指控與人妻發生不倫戀，兩人不僅在車上發生性行為，還互傳「拍個照來看看，拍性感一點的」、「我感覺從上次在車上發生關係後，你就對我一直愛理不理的」、「妳要學會勇敢」等曖昧訊息。雖然阿輝矢口否認，但並未獲得桃園地院法官採信，日前仍被判處應賠償人夫40萬元較為適當。

▲人夫指控阿輝與妻子曾在車上發生性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子是在工作場所結識阿輝，兩人開始搞曖昧之後，曾互傳「拍個照來看看，拍性感一點的」、「求求你拍給我看，寶貝」、「妳5天沒有看到我了，有想我嗎」、「我感覺從上次在車上發生關係後，你就對我一直愛理不理的，你是不是不喜歡我了」等訊息，兩人疑似還相約在車上發生性行為，嚴重侵害到他的配偶權，因而決定對阿輝提告求償50萬元。

阿輝則全盤否認人夫的控訴，他強調，那些對話紀錄都是阿輝的妻子故意叫他傳送的。

不過，桃園地院法官詳細檢視阿輝與人妻的對話紀錄，發現除了上述列舉的部分之外，兩人還曾提及離婚話題，當時阿輝向人妻喊話，「那就可以出來啦，就不要理他了，妳要學會勇敢」，甚至在聽到人妻說要去辦理離婚時，他還回答「太好了」。

法官認為，從對話內容綜合觀察，這顯然是交往中男女的對話，且夾雜「發生關係」這種有暗示親密肢體接觸的言語，阿輝卻僅憑空言否認，難以令人信服，最終沒有採信他的說詞，並判他應賠償人夫40萬元較為適當，全案仍可上訴。