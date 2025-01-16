　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醉男吃宵夜抓狂「亂揮鋸刀」遭壓制暴斃　5警挨告過失致死獲無罪

▲桃園市游姓男子於2019年8月間酒醉後與女友爭吵，蘆竹警方到場處理卻遭其持鋸刀揮砍攻擊，圖為監視器畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市游姓男子於2019年8月間酒醉後與女友爭吵，蘆竹警方到場處理卻遭其持鋸刀揮砍攻擊，圖為監視器畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓男子於2019年8月間深夜與女友在蘆竹區某海產店吃宵夜，但酒後雙方起爭執，游男情緒失控抓起店內鋸刀向客人揮舞，還到店外揮刀嚇壞客人，蘆竹警方到場處理，游揮拳襲警，5名員警壓制導致游男突然倒地昏迷，送醫後不治。桃檢偵訊認為警方使用強制力已逾必要程度，依過失致死罪起訴；桃園地院歷經5年審理今（16）日宣判，包括呂姓等5名員警全部獲判無罪。

檢警調查，案發時37歲的游姓男子於2019年8月20日深夜，與女友在蘆竹區某家海產店吃宵夜，游男酒後與女友起爭執情緒失控，突然抓起店內鋸刀向客人揮舞，還跑到店外揮刀，蘆竹警方據報到場處理，游男揮拳襲警，拉扯過程中卻誤傷自己，員警欲壓制時，游突然倒地昏迷，員警找來救護車送醫急救，游男到院前一度停止呼吸心跳，經急救後仍宣告不治。

桃園地檢署調查時，檢方比對密錄器等事證，認為警方使用強制力已逾必要程度，偵結依過失致死罪嫌將呂姓、鍾姓、林姓、許姓與陳姓等5名員警起訴。

桃園地院歷經5年審理，今天下午4時宣判，法院合議庭認為，依鑑定證人證述、解剖暨鑑定報告書等事證，可認定被害人當時遭被告等人輪流或同時壓制在地，雙手又遭反銬於背後，影響其呼吸功能之正常運作；加以被害人本身體型肥胖、處於酒精中毒狀態，對呼吸功能之影響加劇，導致姿勢性窒息，終因缺氧性腦病變死亡。

此外，依警方密錄監視畫面及證人證述，被害人當時處於極度酒醉、非理性且情緒激動之狀態，手持鋸刀與他人發生爭執且攻擊被告並拒不配合上銬，有危害他人生命身體及公共安全之虞，兼有攻擊員警、抗拒管束及妨害公務等舉措，被告等人所實施之壓制行為，屬合法且必要：又被害人遭上銬後，被告壓制之人數、力道及部位，均有伴隨被害人之抗拒情形減緩而相應調整及降低強度，並持續注意被害人之身體狀況、通報救護車，被告等人對被害人之傷勢處置已盡注意義務，並無不當。檢察官所舉事證，不足使院方確信被告等人所採取壓制之手段及強制力，已逾必要之程度或有何過失，無從形成有罪確信之心證，為無罪之諭知。

 【更多新聞】

自小客拒檢狂逃「撞翻警車」　暴走男女被逮...抄出喪屍煙彈

桃園警執行年貨大街交管勤務　警友「行動補給站」送暖

國3南下大溪段小貨車突冒火...燒剩鐵架畫面曝　2人受傷送醫

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／死囚黃麟凱今晚槍決　國民黨說話了
快訊／黃麟凱要槍決「王爸爸笑了」　擔心記者冷請上樓喝水
刑場內部曝光！檢察官先宣讀判決再槍決
快訊／吃完上路！　黃麟凱最後一餐有雞腿
黃麟凱今晚槍決！　還有5死囚可提非常上訴「求生」
快訊／黃麟凱槍決法警已到場　所方備好最後一餐
快訊／黃麟凱關12年今晚伏法！　高檢署法警長親自執行
快訊／黃麟凱今晚槍決！　廢死聯盟發聲了
快訊／黃麟凱今晚9點槍決　台北看守所「生死門」員警到場戒備
憲法法庭死刑宣判合憲119日後執行槍決　37名死囚名單一次看
快訊／「台籃夜王」盧峻翔登基　獨居PLG職籃歷史總得分王
快訊／黃麟凱今晚9點槍決！　死者父悲痛：惡人有惡報
黃麟凱性侵絞殺前女友3度判死　「勒死比較不痛苦」
快訊／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬淚謝司法還公道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／黃麟凱要槍決「王爸爸笑了」擔心記者冷　請上樓喝水

刑場內部曝光！檢察官先宣讀判決再槍決　死刑犯執行流程曝光

快訊／吃完上路！　死刑犯黃麟凱最後一餐有雞腿

快訊／黃麟凱將死刑！槍決法警已到場　所方備好最後一餐

快訊／黃麟凱關押12年今晚伏法！　高檢署法警長親自執行

快訊／黃麟凱槍決　廢死聯盟轟「違法執行」：賴清德、鄭銘謙槍下留人

醉男吃宵夜抓狂「亂揮鋸刀」遭壓制暴斃　5警挨告過失致死獲無罪

黃麟凱今晚槍決！　還有5死囚可提非常上訴「求生」

快訊／黃麟凱今晚9點槍決　台北看守所「生死門」員警到場戒備

圖輯／憲法法庭死刑宣判合憲119日後執行槍決　37名死囚名單一次看

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

家中有鼠她拿垃圾桶封鎖　竟徒手用黏鼠板包夾超勇

快訊／黃麟凱要槍決「王爸爸笑了」擔心記者冷　請上樓喝水

刑場內部曝光！檢察官先宣讀判決再槍決　死刑犯執行流程曝光

快訊／吃完上路！　死刑犯黃麟凱最後一餐有雞腿

快訊／黃麟凱將死刑！槍決法警已到場　所方備好最後一餐

快訊／黃麟凱關押12年今晚伏法！　高檢署法警長親自執行

快訊／黃麟凱槍決　廢死聯盟轟「違法執行」：賴清德、鄭銘謙槍下留人

醉男吃宵夜抓狂「亂揮鋸刀」遭壓制暴斃　5警挨告過失致死獲無罪

黃麟凱今晚槍決！　還有5死囚可提非常上訴「求生」

快訊／黃麟凱今晚9點槍決　台北看守所「生死門」員警到場戒備

圖輯／憲法法庭死刑宣判合憲119日後執行槍決　37名死囚名單一次看

死囚黃麟凱今晚槍決　國民黨：本黨努力下政府不得不正視民意

快訊／黃麟凱要槍決「王爸爸笑了」擔心記者冷　請上樓喝水

貿協今年喜事連連　迎世博台灣館、台中會展中心、達拉斯台灣形象展

前女團成員單身N年　「拒絕相親逾20次」媽媽氣炸...唯一條件曝

黃仁勳下車40分鐘「進不去夜市」被迫折返　一口美食未吃遺憾扁嘴

Stray Kids方燦升格FENDI大使！學院風帥照曝光「法棍小包藏可愛亮點」

曹佑寧驚喜合體陳傑憲！　曝「9年前舊照」掀網激動：有夠懷念

預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身

南台灣「推案王」年營收300億創高　5萬坪土地庫存待推

台灣小將張佑安、洪敬愷扳倒中國組合　勇闖WTT挑戰賽男雙決賽

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

社會熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

即／執行死刑！最年輕死刑犯黃麟凱今晚槍決

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

快訊／內湖嚴重車禍釀4傷！驚悚畫面曝光　18機車全撞爛

迪化街名店「老董娘」疑遭詐騙！　3億全捐東林寺

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里

知名藝術家溪邊性侵女學員　判刑4年6月

北市「伊拉客」當街攬客　特警攻堅逮9賣淫妹+7男客

即／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬謝司法還公道

藝人愛用攝影師出事了！內褲拉成丁字褲　2女模怒告

網紅「4女侍富商」爆拍激戰片　脫口極端宣言

即／黃麟凱今晚9點槍決！死者父悲痛：惡人有惡報

即／高雄某科大教授性騷22女大生　停聘3個月

更多熱門

相關新聞

華航董座猝逝！心肌梗塞「10大徵兆」　冒冷汗已相當危急

華航董座猝逝！心肌梗塞「10大徵兆」　冒冷汗已相當危急

華航董事長謝世謙驚傳心肌梗塞猝逝，享壽73歲。近幾年，心臟疾病已成為國人十大死因前2名，其中又以「急性心肌梗塞」最可怕，10大典型症狀包括胸悶、胸痛一整片、呼吸困難等。其中天氣冷心血管疾病死亡率會升高，且冷比熱更可怕。

猝死案件70%在「家中3危險地」！醫教7招保命

猝死案件70%在「家中3危險地」！醫教7招保命

他答應幫帶1箱玻璃杯　下場關15年半

他答應幫帶1箱玻璃杯　下場關15年半

妻傳訊同事「寶貝❤」挨告　IG成鐵證

妻傳訊同事「寶貝❤」挨告　IG成鐵證

關鍵字：

蘆竹5警壓制醉漢猝死檢起訴桃園地院宣判無罪

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

即／執行死刑！最年輕死刑犯黃麟凱今晚槍決

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕當年秘密赴美生子　他曝陪產真昂內幕！

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面