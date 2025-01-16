醉男吃宵夜抓狂「亂揮鋸刀」遭壓制暴斃　5警挨告過失致死獲無罪

▲桃園市游姓男子於2019年8月間酒醉後與女友爭吵，蘆竹警方到場處理卻遭其持鋸刀揮砍攻擊，圖為監視器畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓男子於2019年8月間深夜與女友在蘆竹區某海產店吃宵夜，但酒後雙方起爭執，游男情緒失控抓起店內鋸刀向客人揮舞，還到店外揮刀嚇壞客人，蘆竹警方到場處理，游揮拳襲警，5名員警壓制導致游男突然倒地昏迷，送醫後不治。桃檢偵訊認為警方使用強制力已逾必要程度，依過失致死罪起訴；桃園地院歷經5年審理今（16）日宣判，包括呂姓等5名員警全部獲判無罪。

檢警調查，案發時37歲的游姓男子於2019年8月20日深夜，與女友在蘆竹區某家海產店吃宵夜，游男酒後與女友起爭執情緒失控，突然抓起店內鋸刀向客人揮舞，還跑到店外揮刀，蘆竹警方據報到場處理，游男揮拳襲警，拉扯過程中卻誤傷自己，員警欲壓制時，游突然倒地昏迷，員警找來救護車送醫急救，游男到院前一度停止呼吸心跳，經急救後仍宣告不治。

桃園地檢署調查時，檢方比對密錄器等事證，認為警方使用強制力已逾必要程度，偵結依過失致死罪嫌將呂姓、鍾姓、林姓、許姓與陳姓等5名員警起訴。

桃園地院歷經5年審理，今天下午4時宣判，法院合議庭認為，依鑑定證人證述、解剖暨鑑定報告書等事證，可認定被害人當時遭被告等人輪流或同時壓制在地，雙手又遭反銬於背後，影響其呼吸功能之正常運作；加以被害人本身體型肥胖、處於酒精中毒狀態，對呼吸功能之影響加劇，導致姿勢性窒息，終因缺氧性腦病變死亡。

此外，依警方密錄監視畫面及證人證述，被害人當時處於極度酒醉、非理性且情緒激動之狀態，手持鋸刀與他人發生爭執且攻擊被告並拒不配合上銬，有危害他人生命身體及公共安全之虞，兼有攻擊員警、抗拒管束及妨害公務等舉措，被告等人所實施之壓制行為，屬合法且必要：又被害人遭上銬後，被告壓制之人數、力道及部位，均有伴隨被害人之抗拒情形減緩而相應調整及降低強度，並持續注意被害人之身體狀況、通報救護車，被告等人對被害人之傷勢處置已盡注意義務，並無不當。檢察官所舉事證，不足使院方確信被告等人所採取壓制之手段及強制力，已逾必要之程度或有何過失，無從形成有罪確信之心證，為無罪之諭知。