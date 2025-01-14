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跑友變砲友！人妻狂傳美腿激凸照　建築師凍未條不倫7年慘了

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台中一名人夫與「跑友」變「砲友」，婚外情長達7年。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳佩蓁／台中報導

台中一名已婚建築師莊姓男子，因愛好運動認識一名人妻梁女，雙方時常相約一同出門跑步，沒想到跑著跑著2人竟從「跑友」變「砲友」，2人不倫戀曝光後，莊男一度承諾妻子會分手回歸家庭，怎料2人仍藕斷絲連，梁女還多次傳送美腿照及「激凸照」挑逗莊男，莊妻發現後憤而對2人提告求償100萬元。台中地院審理後，判莊、梁兩人應連帶賠償20萬元。

莊妻主張，梁女明知她老公已婚有家庭，卻仍堅持與對方交往，直到2020年10月梁女丈夫（現已離婚）抓到2人婚外情，並傳訊息通知她才知情，當時老公承諾會盡快處理這段不倫戀，回歸家庭，她才決定原諒丈夫，沒想到2人不但沒分手，私底下仍頻頻密會交往至今，讓她傷心欲絕訴請離婚，並向2人提告求償100萬元。

梁女及莊男則辯稱，2人只是比較熟的朋友，不曾交往也未發生性關係，正宮提出的證據只是2人分享運動日常所拍攝的照片，且朋友間勾肩搭背拍照留影很正常；至於人夫傳訊稱小三為「老婆」，僅是朋友間開玩笑，均否認2人有任何不正當關係。

▲性愛,正妹,美女,性感。（圖／免費圖庫pixels）

▲正宮發現人夫手機裡，有小三傳送的美腿照及激凸照。（圖／免費圖庫pixels）

法官勘驗雙方手機及對話紀錄，不僅發現梁女和莊男出遊時親密貼臉比愛心的合照，2021年1月22日至2022年10月2日間，梁女多次傳送美腿照給莊男，並寫道「今天上班的老婆♥」，甚至還傳送僅穿著運動背心的「激凸照」給莊男。

此外，梁女透過Telegram及Whatsapp給莊男，「我很愛你依賴你，但我不知道未來如果XX姐（正宮）知道了，我該怎麼辦，可能什麼都沒有了。」、「整個早上你都圍繞在她（指正宮）身邊、昨天也不是只有一對夫妻、別人有這樣嗎？你沒有考慮到我的感受嗎？」、「如果我不在乎你不那麼愛你，我會那麼辛酸難過嗎？」，莊男也回復「我不會讓妳什麼都沒有的」。

台中地院審理認為，梁女及莊男親密互動確實已逾越異性友人間之正常社交份際，而有不當交往的情況，2人從2018年交往迄今，已嚴重破壞莊妻婚姻生活的圓滿安全及幸福，導致其精神痛苦，審酌雙方學經歷、智識程度、社經地位、資力等，判決莊男及梁女應連帶給付莊妻20萬元。

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