姊妹檢查1物驚見父「半夜衝摩鐵」　聯手助母揪出小三

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，女兒去年1月間在定期清理行車記錄器時，意外發現丈夫阿強（化名）半夜跑去摩鐵開房間的證據，事後還在丈夫的手機裡發現相關親密對話，讓她無法接受，憤而決定對小三提告求償50萬元。屏東地院法官日前審理之後，判小三應賠償人妻10萬元較為適當。

▲女兒們意外在行車記錄器影片中，發現父親外遇的證據。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿強平時會使用女兒的汽車，去年1月間女兒在定期清理行車記錄器影片時，意外發現丈夫2022年7月間曾在半夜跑去摩鐵，與小三幽會大約4個小時；繼續往前追查，才發現丈夫在同年4月間，就曾與小三透過LINE互傳「不會後悔跟你在一起」、「老婆」等曖昧訊息，讓她無法接受，憤而決定對小三提告求償50萬元。

而被指控為小三的女子，經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

阿強的女兒們也證稱，一開始是二妹和三妹先察覺異狀，因為她們發現父親會把行車記錄器的電源拔掉，覺得很奇怪，就把記憶卡拿出來檢查，卻意外發現父親外遇的證據，她們將此事告訴大姊，然後由住在家裡的妹妹去查看父親的手機，果然又發現父親與小三的親密對話。

屏東地院法官認為，阿強半夜與其他女子共赴摩鐵同住休息，甚至在對話中親密稱呼對方為「老婆」，可見兩人之間已經逾越一般朋友交往的分際，屬於男女朋友的親密往來，確實侵害到妻子的配偶權，經衡量小三與人妻之間的經濟狀況等因素，最終判小三應賠償人妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。