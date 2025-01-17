台灣民意民調／42.6%認柯文哲獲公平審理　為柯抱屈者上揚12個百分點

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金等案遭羈押禁見，台灣民意基金會今（17日）公布最新民調，對於柯文哲是否有獲得司法公平審理，42.6%民眾認為有獲得司法公平審理，38.8%認為沒有。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，認為柯文哲沒有獲得司法公平審理者，從去年九月至今大幅上揚12.4個百分點，12.4個百分點代表的是超過240萬人，這絕非可忽視的現象。

民調詢問：「一般說來，您對台北地檢署偵辦這件案子的整體表現，滿不滿意？」結果發現：14.6%非常滿意，25.9%還算滿意，19%不太滿意，17.1%一點都不滿意，14.7%沒意見，8.8%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，約四成一滿意台北地檢署偵辦柯文哲案的整體表現，三成六不滿意，二成四沒意見、不知道、拒答。滿意者只比不滿意者多4.4個百分點。

民調也詢問：「一般說來，您認為柯文哲有沒有獲得司法公平審理？」結果發現：42.6%認為有獲得司法公平審理，38.8%認為沒獲得司法公平審理，9.3%很難說，9.3%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成三認為柯文哲有獲得司法公平審理，三成九不認為，一成九很難說、不知道、拒答。

和最近一次同樣調查相比，也就是2024年10月，認為柯文哲有獲得司法公平審理者減少4.4個百分點，認為沒有獲得司法公平審理者增加4.6個百分點，這是一個很鮮明的對比，顯示過去三個月台灣社會同情柯文哲司法遭遇者顯著增加。

呈現過去四個月三次同樣調查的結果，我們可以很清楚地看到一個趨勢：認為柯文哲有獲得司法公平審理者，從去年九月40.3%，十月47%，到今年一月42.6%，有明顯起伏；而認為柯文哲沒有獲得司法公平審理者，從去年九月26.4%，十月34.2%，到今年一月38.8%，一路攀升，大幅上揚12.4個百分點。一個百分點約等於19.5萬人，12.4個百分點代表的是超過240萬人，這絕非可忽視的現象。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年1月12-14日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採取市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1081人，市話762人，手機319人；抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料，進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。