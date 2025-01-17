以色列繼續轟　宣布停火協議後「加薩至少86人」遭空襲身亡

▲2023年10月23日，以色列空襲加薩地區。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列與哈瑪斯15日宣布達成停火協議，預計19日正式生效，可望結束這場長達1年多的衝突。不過，加薩當局表示，自從宣布停火協議以來，以色列持續空襲加薩，死亡人數已達86人。

加薩民防組織發言人巴薩爾（Mahmoud Basal）表示，宣布停火協議以來，至少86人死於以色列空襲，包括23名孩童，另有258人受傷，「每次談到休戰或停火，我們就會目睹轟炸強度升級。」根據加薩衛生部數據，過去24小時死於以色列空襲的人數，達到11天新高。

來自加薩北部賈巴利亞（Jabalya）難民營的阿薩利亞（Ali Asaliyah）表示，他的姊夫在加薩市轟炸中遇害，當時還有4名殘疾孩童身亡，「他們不是因為自己的過錯而殉難，他們完全無能為力。從他們宣布停火的那一刻起，以色列人就猛烈轟炸住宅區。我們在加薩成為攻擊目標，但我們都是平民，既沒有武器，也不隸屬於任何抵抗組織。」

▲在停火協議正式生效前，以色列仍持續空襲加薩。（圖／達志影像／美聯社）



而以色列國防軍（IDF）則表示，過去一天，他們打擊了加薩走廊「大約50個恐怖目標」，包括在北部擊殺一名參與2023年10月7日諾瓦音樂節（Nova music festival）的哈瑪斯武裝份子。

儘管如此，美國依然表示，應該按照計畫自19日開始停火。國務卿布林肯（Antony Blinken）16日坦言，仍有零星問題尚未解決，但談判代表正在收尾，他有信心且全心期待19日停火、釋放人質。

以色列政府16日上午指控哈瑪斯違反部分條款，把停火協議的內閣表決延至18日。而哈瑪斯高層雷希克（Izzat el-Reshiq）表示，該組織依然致力實施協議。