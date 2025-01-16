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停火內幕！川普拜登「死對頭」難得攜手　官員：前所未有的合作

▲▼ 拜登、川普。（圖／路透）

▲川普與拜登為了達成停火協議，展開前所未有的合作。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列與哈瑪斯15日宣布達成停火協議，而美國2屆政府的談判代表，也都在卡達共享勝利。一名拜登政府高官透露，停火協議之所以能夠達成，是因為拜登跟川普的利益出現罕見交會。川普勝選之後，這對宿敵都看到了機會，雙方合作「幾乎是前所未有的」。

CNN報導，拜登的中東事務顧問麥格克（Brett McGurk）已經在卡達待了數周，希望能夠達成協議，而川普任命的駐中東特使魏科夫（Steve Witkoff）最近也加入，推動最後階段的努力。

他們有時在中東各地分頭開會，例如上周魏科夫和以色列總理納坦雅胡的關鍵對話，麥格克就透過電話參加。如果說，麥格克主要關注協議具體內容，魏科夫的任務就是強調川普希望就職前達成協議。

▲▼ 民眾聽聞以哈達成停火協議後開心相擁。（圖／路透）

▲民眾聽聞以哈達成停火協議後，在街頭開心相擁。（圖／路透）

達成停火協議的消息傳開之後，川普很快宣稱，「正是因為我們在11月取得歷史性勝利，這份史詩般的停火協議才得以實現。」相較之下，拜登更為謹慎，擁有數十年高階外交政策經驗的他形容，以哈停火協議是「我經歷最艱難的談判之一」，團隊一直在與川普官員溝通。但被問及停火協議應該歸功於他或川普時，拜登說，「這是在開玩笑嗎？」

CNN指出，停火協議應該歸功於誰，這個現實問題很複雜。拜登政府官員說，早在去年11月大選前、以色列與黎巴嫩真主黨停火之後，早已出現以哈跟著停火的趨勢。此外，15日宣布的最終協議架構，與拜登去年5月首次提出的很像。但他們也坦承，在歷經數月失敗之後，「川普上任」這個最後期限，成為取得最終成功的關鍵因素。

儘管拜登跟川普都把所有功勞占為己有，顯示雙邊有毒關係依然存在，但對於即將挾帶任內最低支持率卸任的現任總統，以及誓言人質未及時獲釋「地獄將在加薩爆發」的總統當選人而言，這次停火協議仍是一次勝利。

 
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