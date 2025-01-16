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快訊／以色列和哈馬斯達成停火協議　結束15個月加薩衝突

▲▼加薩地區遭轟炸。（圖／路透社）

▲加薩地區遭戰火蹂躪15個月，有望迎來和平曙光。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

以哈衝突歷時15個月、造成數萬人死亡後，在當地時間15日達成停火協議。路透社報導，根據知情官員透露，該停火協議包括三階段的措施，包括以軍逐步撤出加薩，雙方相互釋放人質，並歸還剩餘遺體、展開當地重建工作等，最終實現永久停火。

根據路透社報導，一位不具名的知情官員透露，這項尚未正式宣布的協議，概述了為期六週的初步停火階段，包括以色列軍隊逐步從加薩撤軍、哈馬斯釋放扣押的人質，以換取被以色列扣押的巴勒斯坦人。

根據先前消息，協議可分成3階段。在第一階段的停火協議中，以色列將釋放約1000名女性或未滿19歲的巴勒斯坦囚犯，以交換33名女性、兒童、50歲以上男性人質。以色列將駐軍在費城走廊，並在邊界建立緩衝區。

第二階段將在協議實施後的第16天展開，雙方釋放所有剩餘人質，達成永久停火，屆時以色列士兵全數撤離加薩。第三階段，雙方歸還所有剩餘遺體，以及在埃及、卡達和聯合國監督下開始對加薩的重建工作。

該協議由埃及和卡達居中調解、斡旋，並在美國支持下進行了數個月斷斷續續的談判後，於美國候任總統川普1月20日就職典禮前達成。對此，川普稍早也在社交媒體連發2篇文，證實以哈達成停火協議。

▼川普在社交平台上證實，以色列和哈馬斯達成停火協議。（圖／翻攝自truthsocial）

▲▼快訊／以色列和哈馬斯達成停火協議　。（圖／翻攝自truthsocial）

哈馬斯表示，代表團已向調解員提交停火協議和歸還人質的批准書。一位不願具名的巴勒斯坦官員也證實，哈馬斯已口頭應允停火和遣返人質提案，目前正等待更多資訊，以提供最終書面批准。

由於雙方達成協議，以色列外交部長吉迪恩．薩爾（Gideon Saar）表示，他將縮短歐洲行，並連夜飛回以色列，參加安全內閣和政府對該協議的投票。這意味著投票可能會在周四舉行。

 
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