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以色列宣布停火後「還在空襲加薩」！炸毀建築　至少32人死

▲▼以色列及哈瑪斯進行停火談判期間，以色列民眾15日在特拉維夫聚集。（圖／路透）

▲以色列與哈瑪斯的停火協議19日才正式生效，然而加薩居民卻表示，以軍在宣布停火協議後仍持續空襲當地。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

卡達政府宣布，以色列與哈瑪斯15日已經達成停火協議，並將進一步交換人質，該協議預計19日正式生效。然而在協議公布的數小時後，以色列卻加強了對加薩的空襲，當地醫護人員指出，這場攻擊更造成加薩32人死亡。

根據《路透社》指出，在卡達、埃及以及美國等多個第三方國家數個月的斡旋下，以色列與哈瑪斯15日達成這項複雜的停火協議。協議為期6週，預計19日正式生效，屆時以軍將逐步撤出駐守的加薩地帶，而哈瑪斯也將釋放人質，以換取以色列釋放的1000名巴勒斯坦囚犯。

消息曝光後，全球各國都表示歡迎，然而加薩當地醫護人員與民眾卻指出，以色列在宣布停火協議後，仍然加強了對該地的轟炸力度。醫護人員表示，以色列15日晚間對加薩城實施猛烈轟炸，造成至少32人死亡，直到16日上午攻擊仍在繼續，並摧毀加薩南部拉法、加薩中部努塞拉特以及加薩北部的房屋。

▲▼以色列軍方空襲加薩走廊馬瓦希區（Al-Mawasi）營地。（圖／達志影像／美聯社）

▲以軍空襲加薩導致上萬人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

對於這項指控，以色列軍方並沒有立即發表回應，以色列當地也沒有出現相關報導。一名負責協調的巴勒斯坦官員則表示，調停人員正在努力說服雙方在停火協議生效前暫停衝突。

部分加薩人民也在社群媒體上呼籲巴勒斯坦人不可掉以輕心，因為他們相信以色列可能會在未來幾天內加強攻擊力度，企圖最大限度地在停火協議開始前提高利益。

以哈戰爭持續15個月，期間至少造成4萬6000多人喪命，並使中東局勢陷入緊繃。停火協議生效後，第一階段計劃釋放33名以色列人質，第二階段則會釋放所有剩餘人質，並且永久停火，同時讓以軍從加薩完全撤軍。後續階段將商討如何重建加薩，相關事宜將由卡達、埃及與聯合國共同監督。

 
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