　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加薩居民喜極而泣！街頭歡呼起舞慶祝停火　納坦雅胡感謝美方

▲▼ 民眾聽聞以哈達成停火協議後開心相擁。（圖／路透）

▲ 民眾聽聞以哈達成停火協議後開心相擁。（圖／路透）

文／中央社

卡達與美國今天宣布，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯之間達成停火及人質釋放協議，並表示希望此舉能為永久終結加薩戰爭鋪路。加薩居民得知消息後開心上街慶祝。

法新社報導，調解方稍早表示已達成協議，但以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室提醒，框架內仍有一些問題「尚待解決」。不過，他們表示希望「細節能在今晚敲定」。

納坦雅胡辦公室表示，納坦雅胡今天分別與美國總統拜登和總統當選人川普通話，感謝他們在促成協議方面的幫助。

僅具象徵性角色的以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）表示，該協議是「正確的舉措」，有助解救2023年10月7日在哈瑪斯（Hamas）突擊中被劫持的人質。此攻擊引發了加薩戰爭。

根據法新社彙整的以色列官方統計數據，這是以色列史上最嚴重的一次衝突，造成1210人喪生，其中絕大多數為平民。

路透社報導，根據這份複雜的階段性協議，初步停火將為期6週，以色列軍隊將逐步撤出加薩走廊（Gaza Strip），該地區因為衝突造成數萬人喪生。控制加薩的哈瑪斯將釋放所扣押的人質，以換取以色列監禁的巴勒斯坦囚犯。

一名巴勒斯坦官員表示，調解方正努力促使雙方在19日停火生效前結束敵對行為。

巴勒斯坦民眾得知協議的消息後，紛紛走上加薩街頭慶祝。加薩地區長期來面臨食物、水、住所和燃料嚴重短缺。在汗尤尼斯（Khan Younis），擁擠的人群在喇叭聲中歡呼，揮舞著巴勒斯坦國旗並跳起舞來。

蓋達（Ghada）是名流離失所且扶養5個孩子的母親，她說，「我很高興，是的，我在哭，但這是喜極而泣。」

在特拉維夫，以色列人質的親友聽聞消息後歡欣鼓舞，他們在聲明中表示，「對於這項能將親人帶回家的協議，他們感到無比的喜悅與解脫。」

一名以色列官員表示，還需經過國家安全內閣和政府的批准，這份協議才會獲得正式接受，將於明天進行投票表決。（譯者：陳昱婷／核稿：張曉雯）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
華航董座猝逝！心肌梗塞「10大徵兆」　醫：冒冷汗已相當危急
快訊／高雄46歲警陳屍家中！
快訊／22女大生受害　高雄某科大教授停聘3個月
要女大生「做愛肉償」　檢察官遭重懲慘了
快訊／華航董座謝世謙心梗猝死
快訊／放生2球員遭提告！　台鋼獵鷹最新聲明
收到NVIDIA新人禮物！　「見4樣物品」他愣了
宋仲基淚灑戲院哽咽哭了　罕見激動情緒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

電話訂「義大利香腸披薩」藏求救訊號　接線員機警救出被家暴女

只吃肉跟乳製品！素食妹大開葷戒　6年後親曝「身體驚人變化」

拜登告別演說重點一次看！警告「寡頭政治」成形　籲捍衛民主價值

泰國女總理接AI詐騙語音　自曝「差點上當」原因

日男「路邊遭砍」爆血倒地！2男行兇後駕車逃逸　關鍵目擊證言曝

在家收貨「外送員突然拿大槌攻擊」　男被恐怖暴打8分鐘躺血泊

加薩居民喜極而泣！街頭歡呼起舞慶祝停火　納坦雅胡感謝美方

以哈停火19日生效　協議關鍵細節一次看！首批釋33人質

以哈停火！各國領袖回應一次看　川普：加薩不再是恐怖組織避風港

罕見談起拜登退選　吉兒認了「對裴洛西很失望」：曾是50年好友

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

8縣市低溫特報！2地非常寒冷　要凍到明晚

電話訂「義大利香腸披薩」藏求救訊號　接線員機警救出被家暴女

只吃肉跟乳製品！素食妹大開葷戒　6年後親曝「身體驚人變化」

拜登告別演說重點一次看！警告「寡頭政治」成形　籲捍衛民主價值

泰國女總理接AI詐騙語音　自曝「差點上當」原因

日男「路邊遭砍」爆血倒地！2男行兇後駕車逃逸　關鍵目擊證言曝

在家收貨「外送員突然拿大槌攻擊」　男被恐怖暴打8分鐘躺血泊

加薩居民喜極而泣！街頭歡呼起舞慶祝停火　納坦雅胡感謝美方

以哈停火19日生效　協議關鍵細節一次看！首批釋33人質

以哈停火！各國領袖回應一次看　川普：加薩不再是恐怖組織避風港

罕見談起拜登退選　吉兒認了「對裴洛西很失望」：曾是50年好友

在野黨大刀砍預算　卓榮泰親上火線憂「五大弱化」：勿報復性刪減

刪公視23億惹名導嗆罷免　王鴻薇諷：巴不得拿到標案才配合講話

台籃新希望　謝銘駿被提名麥當勞明星賽大名單

萬代南夢宮三遊戲登台北電玩展　《聖騎士之戰》降臨大會舞台

曼谷、胡志明飛台東班機爆滿　緊急各加開一班

車停黃網線上害騎士犁田　他「肚子痛先跑了」下場曝光

福斯「旗艦電動房車」創續航紀錄！一次跑941公里去除里程焦慮

林真亦12年愛犬離世太痛爆肥8公斤　迎接超萌「新家人」

比賽中揮肘、伸腳遭驅逐　戰神艾力克被聯盟追加2萬元罰款

華航董座猝逝！心肌梗塞「10大徵兆」　醫：冒冷汗已相當危急

回家看到「陌生女子」在床上　男友被整傻眼：妳是哪位...?

國際熱門新聞

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

日本驚傳台人暴力毆打　他騎在21歲男身上連擊

即／以色列和哈馬斯達成停火協議　結束15個月加薩衝突

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

美股勁揚703點！　台積電ADR漲2.66％

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

1星期收入逾6萬　女創業賺翻：30歲要退休

TikTok正面槓上美政府　傳主動關閉全美1.7億用戶

她示威被逼「脫光內衣褲」蹲下搜身

尹錫悅被捕後不久　南韓男公搜處附近自焚

野火奇蹟　1977年麵包車完好無損

中企涉供華為「台積晶片」　美列黑名單

美12月CPI年增2.9％　Fed暫停降息壓力增

拜登：以色列與哈瑪斯同意永久停戰　協商期間持續停火

更多熱門

相關新聞

以哈停火！各國領袖回應一次看

以哈停火！各國領袖回應一次看

以色列與哈瑪斯經歷了長達15個月的衝突後，雙方終於達成停火協議。該協議由埃及和卡達居中調解、斡旋，並在美國支持下進行了數個月談判。全球各國領袖也對這項消息表示歡迎，同時呼籲雙方把握機會，為終結衝突與人道危機鋪路。

即／以色列和哈馬斯達成停火協議　結束15個月加薩衝突

即／以色列和哈馬斯達成停火協議　結束15個月加薩衝突

消息：以哈已同意停火　今明將發聯合聲明

消息：以哈已同意停火　今明將發聯合聲明

卡達稱以哈停火協議障礙已克服　傳以國將釋放千名巴囚換33人質

卡達稱以哈停火協議障礙已克服　傳以國將釋放千名巴囚換33人質

川拜聯手施壓　加薩停火協議最快14日達成

川拜聯手施壓　加薩停火協議最快14日達成

關鍵字：

中東以色列巴勒斯坦停火協議

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里

迪化街名店「老董娘」疑遭詐騙！　3億全捐東林寺

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面