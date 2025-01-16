加薩居民喜極而泣！街頭歡呼起舞慶祝停火　納坦雅胡感謝美方

▲ 民眾聽聞以哈達成停火協議後開心相擁。（圖／路透）

文／中央社

卡達與美國今天宣布，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯之間達成停火及人質釋放協議，並表示希望此舉能為永久終結加薩戰爭鋪路。加薩居民得知消息後開心上街慶祝。

法新社報導，調解方稍早表示已達成協議，但以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室提醒，框架內仍有一些問題「尚待解決」。不過，他們表示希望「細節能在今晚敲定」。

納坦雅胡辦公室表示，納坦雅胡今天分別與美國總統拜登和總統當選人川普通話，感謝他們在促成協議方面的幫助。

僅具象徵性角色的以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）表示，該協議是「正確的舉措」，有助解救2023年10月7日在哈瑪斯（Hamas）突擊中被劫持的人質。此攻擊引發了加薩戰爭。

根據法新社彙整的以色列官方統計數據，這是以色列史上最嚴重的一次衝突，造成1210人喪生，其中絕大多數為平民。

路透社報導，根據這份複雜的階段性協議，初步停火將為期6週，以色列軍隊將逐步撤出加薩走廊（Gaza Strip），該地區因為衝突造成數萬人喪生。控制加薩的哈瑪斯將釋放所扣押的人質，以換取以色列監禁的巴勒斯坦囚犯。

一名巴勒斯坦官員表示，調解方正努力促使雙方在19日停火生效前結束敵對行為。

巴勒斯坦民眾得知協議的消息後，紛紛走上加薩街頭慶祝。加薩地區長期來面臨食物、水、住所和燃料嚴重短缺。在汗尤尼斯（Khan Younis），擁擠的人群在喇叭聲中歡呼，揮舞著巴勒斯坦國旗並跳起舞來。

蓋達（Ghada）是名流離失所且扶養5個孩子的母親，她說，「我很高興，是的，我在哭，但這是喜極而泣。」

在特拉維夫，以色列人質的親友聽聞消息後歡欣鼓舞，他們在聲明中表示，「對於這項能將親人帶回家的協議，他們感到無比的喜悅與解脫。」

一名以色列官員表示，還需經過國家安全內閣和政府的批准，這份協議才會獲得正式接受，將於明天進行投票表決。（譯者：陳昱婷／核稿：張曉雯）