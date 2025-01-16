快訊／賴政府任內首度死刑　法務部認定合憲：有嚴謹審核

記者黃哲民、鄒鎮宇／台北報導

最年輕死囚32歲黃麟凱2013年以童軍繩將19歲王姓女友、47歲女友母親勒斃，16日晚間10點02分在台北看守所刑場伏法，成為賴清德任內首度執行死刑的案件。對此，司法部也發出聲明稿表示，「落實依法行政，彰顯司法正義」。

法務部表示，鄭銘謙部長16日批准死刑犯黃麟凱的執行，並於今晚由台灣高等檢察署檢察官率同法警及法醫師，在本部矯正署台北監獄刑場執行完畢，已由檢察官會同法醫師覆驗確認死亡。

▲黃麟凱（右）2013年服役時，殺害王姓前女友及其母親，2017年判死定讞，將於今晚伏法。（圖／記者陳豐德翻攝）



法務部指出，憲法法庭於2024年9月20日以113年憲判字第8號判決(下稱113憲判8），宣告死刑於犯罪情節屬最嚴重的犯行，符合憲法最嚴密正當法律程序等情形下為合憲。就目前定讞的死刑判決，如符合113憲判8意旨，且無司法救濟程序進行中、赦免法、刑事訴訟法第465條的事由，自應依法執行。

法務部表示，最高檢察署依執行死刑規則、審核死刑案件執行實施要點及審酌113憲判8意旨，認無不得執行事由，將案卷陳報法務部。經最高檢察署嚴謹審核後，認其所犯係直接故意殺人罪，手段殘酷，造成複數被害人死亡嚴重結果，係犯罪情節最嚴重的犯行，且確定的第三審判決有行言詞辯論程序，並經辯護人到庭辯護，復經法官一致決判處死刑，符合113憲判8最嚴密法律程序的要求。經審慎查核全部卷證資料，認無提起非常上訴的事由，且黃麟凱並無聲請再審、非常上訴、憲法訴訟等特別救濟程序中，亦無刑事訴訟法第465條的事由，因而將黃麟凱的死刑案卷陳報本部。

法務部依法詳實覆核，再次審認無法定不得執行死刑事由，依法簽請部長令准執行。

法務部指出，於收受最高檢察署陳報黃麟凱的死刑案卷後，部參事先行審核有無法定執行障礙事由，再由本部「死刑執行審議小組」開會詳細討論，審查犯罪情節及有無任何法定不應或不宜執行的狀況，並再次依「執行死刑規則」、「審核死刑案件執行實施要點」及113憲判8等覆核，查明無聲請特別救濟程序進行中，亦無赦免案尚在處理中，所犯屬犯罪情節最嚴重的犯行，並經最嚴密法律程序判決死刑定讞，已窮盡所有救濟程序，陳送部長批准執行，對死刑犯人權保障程序已極盡審慎周延。

法務部表示，已基於兼顧人權保障及社會正義，依法執行死刑。113憲判8已宣告死刑制度合憲，本部基於依法行政，自須依法執行。本部對於死刑犯的執行，至為審慎，對於死刑審核程序，亦以最嚴謹的標準為之，以兼顧死刑犯的人權保障與被害人及其家屬權益維護，並維持刑罰最後手段的嚴厲性及發揮刑罰抗衡犯罪的功能，俾維護社會安定，保障全體民眾的安全與福祉。