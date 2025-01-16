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快訊／黃麟凱伏法　國際特赦組織：台灣人權的巨大倒退

▲▼絞殺前女友母女，黃麟凱判死刑定讞。（圖／資料照）

▲黃麟凱16日晚間伏法。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

最年輕死囚32歲黃麟凱2013年以童軍繩將19歲王姓女友、47歲女友母親勒斃，16日晚間10點02分在台北看守所刑場伏法。對此，國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，「這對台灣的人權來說是一個巨大的倒退。」

邱伊翎16日晚間表示，台灣執行了自2020年4月以來的首次死刑，「這次的死刑執行是令人震驚且殘酷的發展。台灣的法務部長大筆一揮，毀了多年來為了廢除死刑得來不易的進展。這對台灣的人權來說是一個巨大的倒退。」

邱伊翎表示，黃麟凱的處決違反了憲法以及國際法關於死刑使用的規範，而黃的律師所提出的請求檢察總長提出非常上訴的救濟程序尚在進行中。這使得對他的處決變得非法且恣意，侵犯了生命權。

她說，令人震驚的是，死刑是在幾個小時前才通知要執行的，沒有讓家屬有任何探視的可能。死刑是殘酷且無法逆轉的懲罰，台灣執行死刑的方式完全無視那些會受影響者的權利。

▲▼國際特赦組織台灣分會發布2023全球死刑報告，右一台灣廢死聯盟執行長林欣怡，右二國際特郝組織台灣分會秘書長邱伊翎，中為監察委員高誦誠，左二民間司法改革基金會副執行長李明洳。（圖／記者陳詩璧攝）

▲台灣廢死聯盟執行長林欣怡（右一），國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎（右二），監察委員高誦誠（中）和民間司法改革基金會副執行長李明洳（左二）。（圖／記者陳詩璧攝）

邱伊翎表示，他們敦促台灣政府立即停止任何進一步執行死刑的計畫。相反地，台灣政府必須立即改變方向，正式暫停執行死刑，作為廢除死刑的關鍵第一步。

她指出，台灣憲法法庭2024年9月20日針對死刑的合憲性挑戰作出判決，承認死刑在使用上的根本缺陷。憲法法庭加強了對人權的保護，同時認為謀殺等嚴重罪行判處死刑是符合憲法的。台灣政府有兩年的時間來修改法律以符合判決。

邱伊翎表示，國際特赦組織黃麟凱被執行死刑的時間已定，但他的律師尚未收到有關其案件判決是否一致的確認資訊。此外，他的案件並未進行「量刑前社會調查」，是否符合憲法法庭所規定的、必須經過最嚴格程序審查的標準也仍有疑義。

此外，黃麟凱的律師今晚（16日）提出非上訴，要求重新審查這些問題，但法務部仍繼續執行死刑。

邱伊翎表示，台灣最後一次執行死刑是在2020年4月1日。截至今日，全球已有113個國家完全廢除死刑，144個國家在法律或實務上廢除死刑。國際特赦組織反對在任何情況下實施死刑，無論是哪一種犯罪性質、罪犯的特質、或國家處決的方式，均無例外。

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