曾跪地求判100個死刑！12年後黃麟凱槍決...王爸反應令人心疼

記者黃宥寧／新北報導

從跪地求公道到見證槍決！法務部16日核准死囚黃麟凱的執行令，並於當晚執行槍決，為這起震驚全台母女雙屍案畫下句點。對於被害家屬王爸爸而言，這一天不僅是為亡妻與愛女討回公道的終點，更是長達12年煎熬後的釋然。當晚，記者們陪伴王爸爸，見證這位痛失妻女的父親如何守候這遲來的正義時刻。

2013年，年僅19歲的軍人黃麟凱因不滿女友分手，且遭討債20萬元，預謀闖入女友家中犯下滅門血案。他先勒殺女友母親，再對返家的女友性侵並殺害，手段殘忍至極，徹底摧毀了一個幸福家庭。

事發後，王爸爸痛失摯愛的妻子和最小的女兒，悲痛欲絕的他曾在解剖室外跪地哭喊：「還我一個公道，判他100個死刑！」這一幕讓全台動容。案件審理歷經一審、二審及最高法院，黃麟凱均被判處死刑，2017年定讞。然而，死刑遲遲未執行，讓王爸爸一度陷入絕望，直言：「沒有執行死刑，社會就沒有還我公道。」

▼黃麟凱「絞殺」王家母女遭判死刑。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

直到2025年1月16日晚，法務部終於執行死刑，黃麟凱伏法。當晚8點，記者們陪伴王爸爸守候消息，客廳桌上放著一張全家福，照片中6人笑容燦爛，但如今已成遙不可及的記憶。王爸爸低聲說：「這12年真的不好過，我就等這一天，等到可以告訴她們，正義終於來了。」

時間一分一秒地過去，9點到了，槍決消息卻遲遲未至。王爸爸開始焦躁地握著電視遙控器，不停轉台，低聲喃喃：「會不會不執行了...？」那份焦慮與不安刻在他的臉上，整個人顯得無助而疲憊。

直到晚間10點02分，終於傳來槍決已執行的消息。那一瞬間，王爸爸深深吸了一口氣，緊握的遙控器鬆開，語氣哽咽地說：「惡人有惡報，司法終於給了我們一個公道。」他的聲音裡帶著一絲釋然，卻也藏著難以抹去的悲痛。

王爸爸激動感謝曾支持他的人：「感謝免費打官司的律師陳芬芬、副隊長黃明福，還有媒體和社會大眾的力量。沒有你們，就沒有今天的正義。」他提到，這幾天二女兒曾夢到黃麟凱伏法，而1月17日，正好是已故小女兒的生日。他計劃與3名女兒一起前往靈前告慰妻女：「黃麟凱已經被槍決，妳們可以好好離開了。」

▲王爸爸用堅強意志熬過無數痛苦的日子，終於等到兇手黃麟凱被執行槍決。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

12年間，王爸爸不僅忍受喪親之痛，還遭受旁人嘲笑。他說：「家裡有人被害，旁人恥笑我，工作也做不下去。」他多次開庭見到黃麟凱在監獄中「吃好做輕鬆（台語）」、無所事事，甚至變胖，內心更感不平。

對於廢除死刑的討論，王爸爸態度堅定：「不要廢除！殺人償命，這樣才有公道，不然大家都去做壞事，誰還怕法律？」12年的等待終於畫下句點，正義雖然遲到，卻成為一絲慰藉。對於王爸爸而言，妻女的離去是永遠無法癒合的傷痛，但他終於可以告訴她們：「妳們可以安心了。」