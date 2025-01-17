　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曾跪地求判100個死刑！12年後黃麟凱槍決...王爸反應令人心疼

記者黃宥寧／新北報導

從跪地求公道到見證槍決！法務部16日核准死囚黃麟凱的執行令，並於當晚執行槍決，為這起震驚全台母女雙屍案畫下句點。對於被害家屬王爸爸而言，這一天不僅是為亡妻與愛女討回公道的終點，更是長達12年煎熬後的釋然。當晚，記者們陪伴王爸爸，見證這位痛失妻女的父親如何守候這遲來的正義時刻。

2013年，年僅19歲的軍人黃麟凱因不滿女友分手，且遭討債20萬元，預謀闖入女友家中犯下滅門血案。他先勒殺女友母親，再對返家的女友性侵並殺害，手段殘忍至極，徹底摧毀了一個幸福家庭。

事發後，王爸爸痛失摯愛的妻子和最小的女兒，悲痛欲絕的他曾在解剖室外跪地哭喊：「還我一個公道，判他100個死刑！」這一幕讓全台動容。案件審理歷經一審、二審及最高法院，黃麟凱均被判處死刑，2017年定讞。然而，死刑遲遲未執行，讓王爸爸一度陷入絕望，直言：「沒有執行死刑，社會就沒有還我公道。」

▼黃麟凱「絞殺」王家母女遭判死刑。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

直到2025年1月16日晚，法務部終於執行死刑，黃麟凱伏法。當晚8點，記者們陪伴王爸爸守候消息，客廳桌上放著一張全家福，照片中6人笑容燦爛，但如今已成遙不可及的記憶。王爸爸低聲說：「這12年真的不好過，我就等這一天，等到可以告訴她們，正義終於來了。

時間一分一秒地過去，9點到了，槍決消息卻遲遲未至。王爸爸開始焦躁地握著電視遙控器，不停轉台，低聲喃喃：「會不會不執行了...？」那份焦慮與不安刻在他的臉上，整個人顯得無助而疲憊。

直到晚間10點02分，終於傳來槍決已執行的消息。那一瞬間，王爸爸深深吸了一口氣，緊握的遙控器鬆開，語氣哽咽地說：「惡人有惡報，司法終於給了我們一個公道。」他的聲音裡帶著一絲釋然，卻也藏著難以抹去的悲痛。

王爸爸激動感謝曾支持他的人：「感謝免費打官司的律師陳芬芬、副隊長黃明福，還有媒體和社會大眾的力量。沒有你們，就沒有今天的正義。」他提到，這幾天二女兒曾夢到黃麟凱伏法，而1月17日，正好是已故小女兒的生日。他計劃與3名女兒一起前往靈前告慰妻女：「黃麟凱已經被槍決，妳們可以好好離開了。」

▲▼王爸爸 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲王爸爸用堅強意志熬過無數痛苦的日子，終於等到兇手黃麟凱被執行槍決。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

12年間，王爸爸不僅忍受喪親之痛，還遭受旁人嘲笑。他說：「家裡有人被害，旁人恥笑我，工作也做不下去。」他多次開庭見到黃麟凱在監獄中「吃好做輕鬆（台語）」、無所事事，甚至變胖，內心更感不平。

對於廢除死刑的討論，王爸爸態度堅定：「不要廢除！殺人償命，這樣才有公道，不然大家都去做壞事，誰還怕法律？」12年的等待終於畫下句點，正義雖然遲到，卻成為一絲慰藉。對於王爸爸而言，妻女的離去是永遠無法癒合的傷痛，但他終於可以告訴她們：「妳們可以安心了。」

▲▼快訊／黃麟凱要槍決　王爸爸拿著女兒護貝合照：揪甘苦欸。（圖／記者黃宥寧攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾跪地求判100個死刑！12年後黃麟凱槍決...王爸反應令人心疼

快訊／台中國1小貨車追撞聯結車　「車頭全毀」男子遭夾困身亡

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

專案小組揭黃麟凱「變裝絞殺」詭計　苦等12年伏法盼死者家屬放下

彰化轎車自撞翻覆四輪朝天　男喝高粱「酒測值爆表」遭夾車內

快訊／「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

快訊／黃麟凱伏法　國際特赦組織：台灣人權的巨大倒退

黃麟凱死刑！法務部證實有達成「法官一致決」　打臉廢死團體

快訊／賴政府任內首度死刑　法務部認定合憲：有嚴謹審核

快訊／黃麟凱伏誅！王爸爸感謝大眾的力量幫撐過12年：惡人有惡報

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

黃麟凱預計9點行刑　法警點香拜地藏王菩薩

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

最年輕死刑犯 #黃麟凱 預計9點槍決　北所「生死門」員警戒備

曾跪地求判100個死刑！12年後黃麟凱槍決...王爸反應令人心疼

快訊／台中國1小貨車追撞聯結車　「車頭全毀」男子遭夾困身亡

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

專案小組揭黃麟凱「變裝絞殺」詭計　苦等12年伏法盼死者家屬放下

彰化轎車自撞翻覆四輪朝天　男喝高粱「酒測值爆表」遭夾車內

快訊／「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

快訊／黃麟凱伏法　國際特赦組織：台灣人權的巨大倒退

黃麟凱死刑！法務部證實有達成「法官一致決」　打臉廢死團體

快訊／賴政府任內首度死刑　法務部認定合憲：有嚴謹審核

快訊／黃麟凱伏誅！王爸爸感謝大眾的力量幫撐過12年：惡人有惡報

鄭銘謙簽准死刑執行　羅智強給予肯定：謝謝打臉我

英烏擬簽「百年夥伴協議」　英相：不可低估雙邊友誼力量

川普上任前夕！美眾院情報委員會主席遭撤換　他堅定援烏抗俄　

曾跪地求判100個死刑！12年後黃麟凱槍決...王爸反應令人心疼

尹錫悅遭繼續拘留！首爾法院駁回「公調處違法拘提」主張

年前「斷捨離」注意！大掃除打包回收別用這類袋子　違者最高罰6000元

彈劾案再開庭　尹錫悅方主張戒嚴合理：守護憲法秩序的最終手段

快訊／台中國1小貨車追撞聯結車　「車頭全毀」男子遭夾困身亡

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

KTM發表白牌＆黃牌滑胎車「125／390 SMC R」！輕量化單缸更好玩

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

即／黃麟凱伏法　國際特赦組織：台灣人權巨大倒退

即／黃麟凱槍決「王爸爸笑了」寒夜請記者上樓喝水

即／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬謝司法還公道

黃麟凱死刑　法務部證實有「法官一致決」

專案小組揭黃麟凱殺人詭計　盼死者家屬放下

即／二女兒夢到槍決　王爸爸打給陳芬芬律師致謝

即／執行死刑！最年輕死刑犯黃麟凱今晚槍決

民眾當街嗆司改會：等你們家人遇害再來說

即／黃麟凱伏法　禮儀車抵達北所

即／黃麟凱槍決法警已到場　所方備好最後一餐

更多熱門

相關新聞

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

兇嫌黃麟凱2013年殘虐殺害前女友與其母的兇嫌黃麟凱，法務部長鄭銘謙簽准執行死刑命令，這也是賴清德上任後第一起死刑，而黃麟凱被「挑中」的原因如今也曝光。

苗博雅「不該拿死囚的血來暖民調」　網朝聖舊文

苗博雅「不該拿死囚的血來暖民調」　網朝聖舊文

專案小組揭黃麟凱殺人詭計　盼死者家屬放下

專案小組揭黃麟凱殺人詭計　盼死者家屬放下

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

即／黃麟凱伏法　國際特赦組織：台灣人權巨大倒退

即／黃麟凱伏法　國際特赦組織：台灣人權巨大倒退

關鍵字：

黃麟凱死刑絞殺賴清德

讀者迴響

熱門新聞

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

即／黃麟凱伏法　國際特赦組織：台灣人權巨大倒退

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

即／黃麟凱槍決「王爸爸笑了」寒夜請記者上樓喝水

即／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬謝司法還公道

黃麟凱死刑　法務部證實有「法官一致決」

專案小組揭黃麟凱殺人詭計　盼死者家屬放下

即／二女兒夢到槍決　王爸爸打給陳芬芬律師致謝

即／執行死刑！最年輕死刑犯黃麟凱今晚槍決

尹錫悅被捕「支持者怒出征IU」！

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

民眾當街嗆司改會：等你們家人遇害再來說

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面