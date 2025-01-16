台東縣議長吳秀華慰問關山警　發送「祥瑞迎春」紅包拜早年

▲台東縣議會議長吳秀華至關警慰勤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣議會議長吳秀華於16日，因體恤官警於過年期間執行「114年加強重要節日安全維護工作」的辛勞，特在議員陳宏宗的陪同下，至關山警察分局致贈茶葉、慰問金及「祥瑞迎春」的小紅包祝福大家。



議長吳秀華表示，非常開心在新年前來慰問大家，看看大家，我知道過年期間大家都非常的辛苦，大家放假的時候你們還要輪流執勤，真的非常謝謝大家的付出，過年期間遊客及返鄉人潮會比較多，所以台9線這裡要請大家多多費心，祝福大家在新的一年都非常的平安順利，新年快樂！

陳議員致詞時特別感謝吳議長，到縱谷線拜早年，第一站就到關山分局，可見對於警察同仁重視的程度，也敬祝大家新年快樂。隨後吳議長發送給每一位同仁「祥瑞迎春」的大紅吉祥小紅包，另外帶來茶葉禮盒，致贈給每一個分駐(派出)所，還有春節慰問金，由副分局長温綮騫代表接受。這個茶葉可以在大家勤餘之時，喝喝茶休息一下充充電，讓執勤時精神更加集中，平安圓滿完成每項任務。

關山警察分局表示，感謝吳議長及陳議員於「114年加強重要節日安全維護工作」前至分局慰問，實在「揪感心ㄟ」！所有同仁將持續秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸工作，來為全體縣民及來自全國的遊(旅)客提供優質的服務！另於專業執行勤間，有提供大額存(領)款護鈔及舉家外出住居安全維護等加值服務，請民眾多加運用，若發現可疑人事物，請撥打110報案，警察將儘速前往並提供妥適處置，以維護民眾生命財產安全。