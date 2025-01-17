國際火線／唯「美」是從：尹錫悅與「美國派」

▲ 拜登把唐·麥克林親筆簽名的吉他送給尹錫悅；後者當場獻唱唐‧麥克林的「神曲」《美國派》。(圖／達志影像／美聯社)

文／朱錦華

細數南韓總統尹錫悅上台迄今的高光時刻，最風光的一幕，毫無疑問是2023年4月27日那一天，美韓峰會結束後，白宮晚宴上他在拜登面前吟唱唐‧麥克林(Don McLean)的世紀「神曲」《美國派》(American Pie)，並歡慶美韓同盟70周年。

尹錫悅獻唱此曲，當然並非為了表示他認同唐‧麥克林的看法：搖滾先驅Buddy Holly在搖滾樂史上是如何的無何取代，而是向美國「表忠」，他是吃「美國派」長大的、他的政治立場就是「美國派」！

自從去年12月3日爆發「戒嚴之亂」，面臨彈劾和因「內亂罪」遭調查而躲進首爾龍山區的總統官邸後，他就一直拒絕配合調查，甚至抗拒「高級公職人員犯罪調查處」(公調處)的逮捕。

▲ 尹錫悅的支持者聚集在總統官邸外抗議，更一度與警方發生推擠衝突。（圖／路透）

奇怪的是，總統官邸還聚集了大批尹錫悅的支持著，阻撓執法者的逮捕行動。直到1月15日尹錫悅被捕後，仍有2000多名支持者移師到公調處門外，要求放人。為什麼？原因無他，這些人跟尹錫悅一樣，都是「美國派」！最醒目的證據：這些支持者當中，除了揮舞韓國國旗之外，還有不少人是揮舞美國國旗的！

長久以來，很多人都說韓國人的民族自尊心是如的強悍。但是自韓戰結束後，逾70年來，面對駐韓美軍的「監管」以及北韓的軍事威脅，不少南韓人服軟了。他們渴望繁榮與安定，為達此一目的，他們不能不倚靠美國。所以在不少人心中，恨不得南韓能夠搶在加拿大之前，成為美國的第51州！

▲尹錫悅的支持者當中不少人手持美國國旗。(圖／路透)

他們支持尹錫悅，並不意味他們支持戒嚴。但是他們知道：如果尹錫悅倒了，換了個不是那麼親美國的領導人(例如最大在野黨領袖李在明)，他們的「美國夢」就碎了！因此，他們拚了命也要力挺尹錫悅。

伊錫悅敢於宣布戒嚴，重要原因之一，也是在於他堅信以自己親美立場之徹底，美國根本不會拿他怎麼樣。之前有人說，尹錫悅下達戒嚴令，美國事先知情、並且默許。我對這個說法一直持懷疑態度。

▲尹錫悅15日移送首爾看守所。(圖／路透)

很簡單，尹錫悅頒布戒嚴令劍指北韓(親北韓的反對黨阻撓施政、透過反國家活動讓政府陷入癱瘓)，萬一北韓對此一命令有什麼反制動作，茲事體大，駐韓美軍未必應付得了，所以是不會同意尹錫悅這樣幹的。然而，南韓歷來的獨裁者搞政變、大規模鎮壓民主運動，也是在不告知美國的情況下硬幹的。尹錫悅幹啥要多此一舉？

事實是：只要南韓的執政者不改變親美路線，美國對這些獨裁者的惡搞總是睜一隻眼閉一隻眼。那麼，美國未來會不會出手救尹錫悅呢？我認為他們暗中出手的可能性是頗高。與其讓那些不那麼親美的如李在明等人掌權，美國當然寧願選擇唯「美」是從的尹錫悅。川普上台後，會不會出手「搶救錫悅大兵」，將是大家關注的焦點。