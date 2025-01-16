被捕第2天！尹錫悅喊「身體不好」拒調查　法院今審查逮捕適切性

▲ 尹錫悅15日晚間移送首爾看守所。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅15日因涉嫌主導內亂被捕，第一天逾10小時調查中閉口不答，16日則以健康問題為由拒絕配合，但高級公職者犯罪搜查處（公搜處）認為仍有必要進一步調查；而尹錫悅方聲請審查此次逮捕行動正當性，法院將於傍晚審理。

根據《韓聯社》，尹錫悅15日接受逾10小時調查，過程皆行使緘默權，未回答任何問題，晚間收押於首爾看守所，原定16日上午10時繼續調查，但尹錫悅以「健康狀況不太好」為由要求延後，公搜處因此決定延後至下午2時（台灣下午1時）。

然而尹錫悅辯護律師尹甲根向媒體聲稱，由於尹錫悅身體狀況不佳，且昨天已充分表達立場，「沒什麼好調查的」，表明下午不會出席調查。

但公搜處認為，前一天準備的200多頁調查內容大部份仍有待釐清，也未收到尹錫悅方針對下午調查安排的意見，因此仍會等到下午2時。

若尹錫悅持續拒絕調查，公搜處可能將他從看守所強行押送公搜處調查室，但因逮捕令拘留期限僅到17日上午10時33分，若他繼續保持緘默，強行押送恐怕徒勞無功。

另一方面，尹錫悅方15日以逮捕行動不當為由，向法院聲請逮捕適當性審查，案件分配給首爾中央地方法院刑事單獨法官，將於16日傍晚5時（台灣下午4時）開庭審理，尹錫悅可能親自出席。

逮捕適當性審查由法院審查調查機關逮捕行動是否合法，須在收到聲請書48小時內審問嫌疑人，調查相關文件及證據後決定是否維持逮捕，若裁定逮捕不合法或不正當，嫌疑人即可獲釋。

法院自收到相關文件及證據至作出裁決後返還為止，時間不計入逮捕令48小時拘留期限內，因此若法院裁定逮捕適當，則尹錫悅拘留時間將會延長。