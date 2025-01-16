　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被捕第2天！尹錫悅喊「身體不好」拒調查　法院今審查逮捕適切性

▲▼ 尹錫悅15日移送首爾看守所。（圖／路透）

▲ 尹錫悅15日晚間移送首爾看守所。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅15日因涉嫌主導內亂被捕，第一天逾10小時調查中閉口不答，16日則以健康問題為由拒絕配合，但高級公職者犯罪搜查處（公搜處）認為仍有必要進一步調查；而尹錫悅方聲請審查此次逮捕行動正當性，法院將於傍晚審理。

根據《韓聯社》，尹錫悅15日接受逾10小時調查，過程皆行使緘默權，未回答任何問題，晚間收押於首爾看守所，原定16日上午10時繼續調查，但尹錫悅以「健康狀況不太好」為由要求延後，公搜處因此決定延後至下午2時（台灣下午1時）。

然而尹錫悅辯護律師尹甲根向媒體聲稱，由於尹錫悅身體狀況不佳，且昨天已充分表達立場，「沒什麼好調查的」，表明下午不會出席調查。

但公搜處認為，前一天準備的200多頁調查內容大部份仍有待釐清，也未收到尹錫悅方針對下午調查安排的意見，因此仍會等到下午2時。

若尹錫悅持續拒絕調查，公搜處可能將他從看守所強行押送公搜處調查室，但因逮捕令拘留期限僅到17日上午10時33分，若他繼續保持緘默，強行押送恐怕徒勞無功。

另一方面，尹錫悅方15日以逮捕行動不當為由，向法院聲請逮捕適當性審查，案件分配給首爾中央地方法院刑事單獨法官，將於16日傍晚5時（台灣下午4時）開庭審理，尹錫悅可能親自出席。

逮捕適當性審查由法院審查調查機關逮捕行動是否合法，須在收到聲請書48小時內審問嫌疑人，調查相關文件及證據後決定是否維持逮捕，若裁定逮捕不合法或不正當，嫌疑人即可獲釋。

法院自收到相關文件及證據至作出裁決後返還為止，時間不計入逮捕令48小時拘留期限內，因此若法院裁定逮捕適當，則尹錫悅拘留時間將會延長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝金燕兒爸曾遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名
快訊／台積電2024每股大賺45.25元　創歷史新高
協商又破局！柯建銘獨腳戲罵1hr　韓國瑜：你在跳水上芭蕾
快訊／黃仁勳來了！　私人專機飛抵台中
彰化發1億8千萬紅包！　150名「人肉點鈔機」畫面曝
17歲少女入夢了！一句「媽我好冤」　母悲：想摸你都不能
46歲警未到班！妻驚見陳屍沙發　疑心肌梗塞猝死
超恥！毒、酒駕累犯「照片放大7倍」　彩色海報貼鄰里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

以色列宣布停火後「還在空襲加薩」！炸毀建築　至少32人死

被捕第2天！尹錫悅喊「身體不好」拒調查　法院今審查逮捕適切性

「失速墜毀」第一視角！小飛機瞬間熄火　情侶猛墜45公尺

川普總統第二任期官方肖像曝光　網友：像之前的入獄照

慶祝試用期結束！空姐機艙內大跳火辣電臀舞　慘被航空公司開除

電話訂「義大利香腸披薩」藏求救訊號　接線員機警救出被家暴女

只吃肉跟乳製品！素食妹大開葷戒　6年後親曝「身體驚人變化」

拜登告別演說重點一次看！警告「寡頭政治」成形　籲捍衛民主價值

泰國女總理接AI詐騙語音　自曝「差點上當」原因

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

以色列宣布停火後「還在空襲加薩」！炸毀建築　至少32人死

被捕第2天！尹錫悅喊「身體不好」拒調查　法院今審查逮捕適切性

「失速墜毀」第一視角！小飛機瞬間熄火　情侶猛墜45公尺

川普總統第二任期官方肖像曝光　網友：像之前的入獄照

慶祝試用期結束！空姐機艙內大跳火辣電臀舞　慘被航空公司開除

電話訂「義大利香腸披薩」藏求救訊號　接線員機警救出被家暴女

只吃肉跟乳製品！素食妹大開葷戒　6年後親曝「身體驚人變化」

拜登告別演說重點一次看！警告「寡頭政治」成形　籲捍衛民主價值

泰國女總理接AI詐騙語音　自曝「差點上當」原因

在宜蘭服12天補充兵役…林昱珉要退伍了！預計明天傍晚離開營區

Switch2傳聞滿天飛　前公關「任天堂非常生氣」：公司重視驚喜

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

1200萬當島主！　白河水庫萬坪小島求售「已有2組帶看」

黃小柔驚曝懷孕期「被藍心湄誤傷」！　去廁所見大出血緊急送醫

花東縱谷走春全攻略！縱管處交通疏導路網圖　推薦3條遊程

朱立倫喊要砍台電補助　卓榮泰嗆：又想回到黨國時代？

台積電2024每股大賺45.25元、年增39％　創歷史新高

算能科技涉提供台積電晶片給華為　遭美列入黑名單

奧斯卡因野火2度延後公布入圍！　遭傳「恐96年來首度取消」主辦方發聲

國際熱門新聞

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

日本驚傳台人暴力毆打　他騎在21歲男身上連擊

即／以色列和哈馬斯達成停火協議　結束15個月加薩衝突

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

1星期收入逾6萬　女創業賺翻：30歲要退休

美股勁揚703點！　台積電ADR漲2.66％

她示威被逼「脫光內衣褲」蹲下搜身

TikTok正面槓上美政府　傳主動關閉全美1.7億用戶

野火奇蹟　1977年麵包車完好無損

尹錫悅被捕後不久　南韓男公搜處附近自焚

中企涉供華為「台積晶片」　美列黑名單

美12月CPI年增2.9％　Fed暫停降息壓力增

以為在和布萊德彼特戀愛　女遭詐2800萬

更多熱門

相關新聞

尹錫悅被捕後不久　南韓男公搜處附近自焚

尹錫悅被捕後不久　南韓男公搜處附近自焚

南韓京畿道果川市15日晚間傳出自焚事件，一名男子在韓國高位公職者犯罪搜查處（公搜處，CIO）附近引火自焚，目前人仍在醫院。由於事發地點靠近公搜處，引發聯想，外界認為此次事件可能與南韓總統尹錫悅被捕有關。

即／尹錫悅被移送至首爾拘留所

即／尹錫悅被移送至首爾拘留所

尹錫悅被逮後獨居3坪單人房　今晚吃烤肉

尹錫悅被逮後獨居3坪單人房　今晚吃烤肉

還原尹錫悅被捕狀況　議員：他沒睡好又肚子餓

還原尹錫悅被捕狀況　議員：他沒睡好又肚子餓

網紅拍片性騷男工作人員　挨告下場曝

網紅拍片性騷男工作人員　挨告下場曝

關鍵字：

尹錫悅內亂拒絕配合審查法院

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面