　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲訴法最快明裁定暫時處分　國民黨團：人民不要「今尹錫悅明賴清德」

▲▼韓國瑜 柯建銘 立法院朝野協商 總預算。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院進行朝野協商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院針對《憲法訴訟法》覆議失敗，民進黨立法院黨團立即提出針對《憲訴法》暫時處分之聲請，憲法法庭預計最快17日將做出裁定。國民黨團呼籲大法官，莫當民進黨政府介入司法的打手；也呼籲總統賴清德，人民要的是安定的生活、清廉的政府，「韓國的尹錫悅」就是你的借鏡，國人更不希望「今日尹錫悅 明日賴清德」一語成讖，那將是國家的不幸，更是台灣人的悲哀。

國民黨團表示，依照在民進黨完全執政下於民國108年立法院三讀通過的《憲法訴訟法》內容，將「憲法疑義」審查程序刪除，就是希望嚴謹司法審查程序，不到非必要時大法官不宜介入政治爭議事件，以維持司法公正、客觀及其獨立性。現任大法官、時任司法院秘書長呂太郎也曾說，總統沒有公布的法律，不可以成為釋憲標的。

國民黨團強調，此次《憲法訴訟法》修法內容僅涉及憲法法庭之運作，與行政權無涉，行政院提出覆議，民進黨委員提出暫時處分聲請已是「越俎代庖、當家鬧事」，司法院憲法法庭不論本於職權或基於現行法律規定，憲法法庭的大法官們自當主動駁回民進黨立法院黨團委員暫時處分之聲請。

國民黨團說明，且依去年10月憲法法庭第9號判決，其中明確指出，須法律案通過並經總統公布生效後，始得提起憲法訴訟。對於已生效的法律始能聲請憲法訴訟，既是大法官的一貫見解，113年憲判字第9號判決亦有明文。憲判第9號判決距今不到數月，如果憲法法庭未來違反憲判第9號判決所確立的原則，認定《憲法訴訟法》聲請應予受理，甚至作成暫時處分，就是活生生的「自相矛盾、自我作賤」，司法公信力必將蕩然無存。

國民黨團提到，現在民進黨主政下的行政院企圖以「法律空窗期」或「以人民案件附帶聲請」，利用「巧門規避新法適用」，這明顯是玩法弄法，依現行《憲法訴訟法》聲請案件送入司法院，非立即開庭訴訟，本案在急迫性及必要性要件上，欠缺立即救濟的必要性。此外，本案更是憲法法庭的「涉己案件」，若憲法法庭發生「球員兼裁判」的狀況下做出裁定，必將載入史冊，留下歷史罵名。

國民黨團呼籲賴清德及民進黨團51位立委，暫時處分也只能暫停適用六個月，六個月後憲法法庭仍然必須面對新法。務實面對多數民意所制定的法律，立即公告新法、提出適才適所公正超然的大法官人選，相信才是全民所希望看到的。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
2人激戰不過癮等3P！他躺床上竟「睡死」　砲友判決曝
鹹粥嬤痛哭下跪　求海基、陸委會救金孫
「台人節目模仿陳冠希」本尊看到了！怒私訊：你覺得很好笑嗎
輝達總部要蓋哪？　黃仁勳曝「需要大得多的場地」
快訊／內湖嚴重車禍4傷！　18台機車撞爛　
台積電今年營收有望再增25％！　魏哲家喊「強力成長的一年」
黃仁勳抵台現場成「粉絲簽名會」　他台語笑曝：這次就是來過年
「聰明沙鍋魚頭」之爭落幕　嘉義陳聰明本月歇業
謝金燕兒生父名字被外洩　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

TPOC曝藍白立委不滿意度破5成　黃揚明打問號：8年來第一次做民調

卓榮泰批朱立倫砍台電預算　國民黨：先去提醒柯建銘協商少廢話

在野案海審預算　綠轟「笑話百科」：失心瘋讓政府半死不活

年前送暖！藍委攜會計師公會捐585包白米　助弱勢學童過好年

卓榮泰批在野刪預算！民眾黨酸：蔡英文2.9兆就能治國　賴清德不能？

在野黨大砍預算　卓榮泰親解可怕影響：將國家置於非常危險情境

憲訴法最快明裁定暫時處分　國民黨團：人民不要「今尹錫悅明賴清德」

朱立倫喊要砍台電補助　卓榮泰嗆：又想回到黨國時代？

總預算協商又破局！柯建銘獨腳戲罵1hr　韓國瑜：你在跳水上芭蕾

對總預算案提覆議？　卓榮泰：政府必須要自力救濟

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

TPOC曝藍白立委不滿意度破5成　黃揚明打問號：8年來第一次做民調

卓榮泰批朱立倫砍台電預算　國民黨：先去提醒柯建銘協商少廢話

在野案海審預算　綠轟「笑話百科」：失心瘋讓政府半死不活

年前送暖！藍委攜會計師公會捐585包白米　助弱勢學童過好年

卓榮泰批在野刪預算！民眾黨酸：蔡英文2.9兆就能治國　賴清德不能？

在野黨大砍預算　卓榮泰親解可怕影響：將國家置於非常危險情境

憲訴法最快明裁定暫時處分　國民黨團：人民不要「今尹錫悅明賴清德」

朱立倫喊要砍台電補助　卓榮泰嗆：又想回到黨國時代？

總預算協商又破局！柯建銘獨腳戲罵1hr　韓國瑜：你在跳水上芭蕾

對總預算案提覆議？　卓榮泰：政府必須要自力救濟

台北寶可夢中心「呆呆獸」系列商品開搶！布偶居家服享受慵懶時光

美準國務卿盧比歐延續「挺台抗中」　揭川普2.0外交戰略

9隻鸚鵡一起叫！台中激動姐連續中獎　2000元刮刮爽領百萬

叫賣哥進出監獄六次　5千萬元負債靠這方法還完

【廣編】五大地標啟動信義計畫無限能量　絕版輕盈價收藏台北101生活圈

2025過年禮盒推薦！5家人氣選擇　奢華烏魚子起司蛋糕、超夯奶油夾心餅

金孫涉詐遭陸公安拘禁！彰化鹹粥嬤下跪　懇求海基、陸委會幫忙

爸沒錢「給孩讀50萬幼兒園」　他曝有錢人搶公托！原因驚呆

2人激戰不過癮等3P！他躺床上竟「睡死」　砲友律師引唐詩辯護判決曝

恐致癌！美國宣布禁用「食用色素紅色3號」　台灣使用名曝光

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

政治熱門新聞

刪公視預算惹火多位名導　陳玉珍開戰了

LIVE／賴清德、韓國瑜見面！　現場公開談話看這裡

軍人已規劃加薪！志願役、戰鬥加給調整　已送行政院核定

柯建銘一人狂罵1hr　韓：你跳水上芭蕾

賴清德喊「福爾摩沙沒有仇恨放不下」　交付韓國瑜3任務赴美

獲賴贈暖暖包　韓國瑜笑：還是要送我假髮？美國很冷！

藍白砍總預算3千億會亡國？　作家曝真相：賴清德該向蔡英文請益

北市將酒、毒駕累犯「照片放大7倍」

韓國瑜制止無效　柯：要我安靜除非打死我

吳靜怡獨家爆許芷瑜懶惰不動腦但沒那麼壞

數發部業務費砍剩1元　徐巧芯：做多爛心裡有數

刪公視23億名導嗆罷　王鴻薇諷：想拿標案

被烏龍爆料跟林秉文喝酒！藍中評委幫喊冤　梁文傑還原真相

民眾黨年終1.5個月　黃國昌自籌260萬

更多熱門

相關新聞

賴清德、韓國瑜今閉門喝咖啡　趙少康：摸摸頭不是真的大和解

賴清德、韓國瑜今閉門喝咖啡　趙少康：摸摸頭不是真的大和解

總統賴清德邀請立法院長韓國瑜擔任特使團團長，赴美出席美國總統當選人川普就職典禮。今（16日）賴清德也邀特使團入府喝咖啡會談，外界將此舉視為是朝野大和解。對此，前中廣董事長趙少康表示，摸摸頭不是真的大和解，今天只是行禮如儀，賴清德若還是不先遞出橄欖枝，繼續一意孤行，將注定民進黨四年一事無成、政績掛零。

被捕第2天　尹錫悅喊「身體不好」拒調查

被捕第2天　尹錫悅喊「身體不好」拒調查

韓國瑜當面喊「柯建銘別這麼硬」　賴清德緩頰：那你們也多喝咖啡

韓國瑜當面喊「柯建銘別這麼硬」　賴清德緩頰：那你們也多喝咖啡

賴韓閉門喝咖啡　總統府：氣氛溫暖愉快像朋友

賴韓閉門喝咖啡　總統府：氣氛溫暖愉快像朋友

李彥秀爆和解咖啡閉門對話　賴清德：韓院長要喝咖啡的是柯總召

李彥秀爆和解咖啡閉門對話　賴清德：韓院長要喝咖啡的是柯總召

關鍵字：

憲訴法暫時處分國民黨團尹錫悅賴清德

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面