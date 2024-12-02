　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

懷疑自己吃科克蘭藍莓染A肝　他怒告好市多求償66萬結果曝

▲▼好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

▲好市多美式賣場輸入「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，有民眾向法院提告好市多求償66萬餘元。（示意圖／食藥署提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市洪姓男子指控前往美式賣場「好市多」購買冷凍藍莓，後來看見媒體報導該批莓果含有A型肝炎病毒，他懷疑自己曾發燒、無力等症狀是因食用藍莓所致，於是前往醫院檢查，發現曾感染A型肝炎，故向民事法院提告好市多，求償66萬560元。士林地院認他無法舉證兩者感染間有因果關係，駁回其請求。

洪男指出，2022年12月至2023年3月期間，多次在好市多商場購買冷凍藍莓。他表示，在媒體報導藍莓可能含有A型肝炎病毒後，回想起自己曾有發燒、無力等症狀，隨即前往醫院檢查，發現曾感染A型肝炎，就是吃好市多藍莓所致，事後吃東西就開始疑神疑鬼，經常吃到一半不敢再吃。

洪男表示，事件發生後，疑因感染A型肝炎導致心理壓力，故身心科就診，診斷結果為「環境適應障礙合併焦慮情緒症」，至今未痊癒。他指出，為此已多次就醫，支出12次醫療費共3560元、交通費3000元，以及因就診耗費時間依每次2000元計算，共計2萬4000元，並估計未來醫療費用將達3萬元，他認為，好市多除賠償上述費用外，另需支付精神損失50萬元及懲罰性賠償金10萬元，合計66萬560元。

好市多具狀反擊，商場販售的冷凍藍莓經檢驗未含A型肝炎病毒，洪男提及的問題藍莓，是2023年4月11日由食藥署在邊境檢出含病毒的批次，因無法通關已依法全數銷毀，並未進入賣場；該批次產品的檢出時間，也晚於洪男購買藍莓的日期，因此不可能是其購買的商品，更無法證明洪男因此感染A型肝炎。

此外，食藥署後續針對冷凍莓果進行大規模抽檢，衛福部疾管署也追蹤多名疑似因食用冷凍莓果感染A肝的個案，結果全數排除感染可能，未發現國內有因食用藍莓感染A型肝炎的案例，而洪男也無法提供證據證明其購買的藍莓含有病毒，故認洪男指控缺乏事實根據，請求法院駁回其訴求。

法官調查認，洪男雖提供醫院檢驗報告證明曾感染A肝，但該報告僅能顯示感染時間非近期，無法證明感染是由涉案藍莓引起；此外，A型肝炎的感染途徑多元，洪男也未能提供確切證據證明其購買的藍莓含有A型肝炎病毒。

況且，衛福部疾管署的相關調查也顯示，國內尚無因食用冷凍莓果感染A型肝炎的案例，故認，洪男未能舉證其損害與好市多商品之間的因果關係，故駁回其損害賠償請求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／爆分手王柏傑　謝欣穎回應了
快訊／謝欣穎「臨時取消」活動　電話未接神隱
「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮
快訊／00919配息出爐　12／19前要上車
高醫名師聊床事！喊冤說她「又笨又窮」　女研究生不忍現身了
留在富邦「不上不下」　25歲捕手任意引退：換條路試試看
74歲阿伯路倒命危！正妹騎士CPR救回一命　網讚：真的像天使
快訊／盧秀燕怒了！　台中2警懲處、所長拔官
熊入侵日本超市！掃蕩肉舖...終於抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小六生與師衝突隔天被警察帶走　老師事後撤告...中警還原經過

懷疑自己吃科克蘭藍莓染A肝　他怒告好市多求償66萬結果曝

高醫名師聊床事！喊冤說她「又笨又窮」　女研究生不忍現身了

正妹女騎士CPR畫面曝！74歲男路倒沒人理　她霸氣轉彎蹲地搶命

基隆男停逆向車道昏睡！警敲窗喝令下車　搜出「喪屍煙彈」

快訊／進校園帶走小六生懲處出爐　台中2警記申誡...所長拔官

74歲男路倒命危！正妹女騎士CPR送醫救回一命　網讚：真的像天使

投資470萬全飛了！雲林男親曝詐騙經過　面交車手見警衝出嚇傻

賭博網站客服月收1500萬！陸男來台設據點撈近億　37人被起訴

加油未熄火暴衝撞油罐車！6歲兒站機車踏板載　父子倒地畫面曝

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

小六生與師衝突隔天被警察帶走　老師事後撤告...中警還原經過

懷疑自己吃科克蘭藍莓染A肝　他怒告好市多求償66萬結果曝

高醫名師聊床事！喊冤說她「又笨又窮」　女研究生不忍現身了

正妹女騎士CPR畫面曝！74歲男路倒沒人理　她霸氣轉彎蹲地搶命

基隆男停逆向車道昏睡！警敲窗喝令下車　搜出「喪屍煙彈」

快訊／進校園帶走小六生懲處出爐　台中2警記申誡...所長拔官

74歲男路倒命危！正妹女騎士CPR送醫救回一命　網讚：真的像天使

投資470萬全飛了！雲林男親曝詐騙經過　面交車手見警衝出嚇傻

賭博網站客服月收1500萬！陸男來台設據點撈近億　37人被起訴

加油未熄火暴衝撞油罐車！6歲兒站機車踏板載　父子倒地畫面曝

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

小六生與師衝突隔天被警察帶走　老師事後撤告...中警還原經過

外交人事異動！賴清德總統令　劉世忠出任駐越南代表

陸生賀「中國台北」奪冠遭轟　藍委聲援：民進黨應展現包容價值

北港朝天宮水陸法會現溫情　28名史瓦帝尼學童禮佛感恩台灣

王義川就職喊心情很好　宣誓完衝國發基金調查委員會上工

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

台體大系主任涉霸凌「刀插課桌嗆學生」　教育部致歉：絕不袒護

小心中毒！專家警告「5種食物」別用微波爐加熱　剩菜最多冰4天

大野智「被大量造謠」違法遭緊急逮捕！　公司嚴正採取法律手段

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

基隆八斗子夜市雞排攤1員工遭砍送醫

「別逼我從高醫跳下來」　女學生遭性騷收到掛號又怒了

即／進校園帶走小六生　台中2警申誡所長拔官

高醫名師邀女學生同房　「跟我擠一間」私訊曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

硬上麻吉妻「一啪即合」！小王被打斷手再賠30萬

大冒險輸了「被罰做愛」！他摩鐵內照做慘了

注意！　最新詐騙手法來了

按摩妹急遮胸！北市半套店改名養生館又被抄

9歲童陪父路跑遭輾亡！父母淚崩跪地「要真相」　

高雄聖誕節氛圍佳...這幕讓遊客秒冷

更多熱門

相關新聞

轎車插隊進高雄Costco　害2車互撞

轎車插隊進高雄Costco　害2車互撞

高雄市鼓山區1日晚間6點多發生車禍事故，一輛小客車向內側車道切入時，導致後方2部機車發生碰撞事故。警方獲報到場，對小客車駕駛、2名機車騎士進行酒測，確認酒測值為0，詳細案發原因仍待釐清。

好市多今「黑五最後1天」補貨把握機會

好市多今「黑五最後1天」補貨把握機會

好市多黑五明「最後1天」　官方曝隱藏優惠

好市多黑五明「最後1天」　官方曝隱藏優惠

好市多推「超級網購」連7天接力　除濕機萬元有找

好市多推「超級網購」連7天接力　除濕機萬元有找

好市多黑五倒數第2天！蘋果iPad省3500元

好市多黑五倒數第2天！蘋果iPad省3500元

關鍵字：

美式賣場好市多莓果A肝損害賠償民事判決

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

今午後轉雨！　下最大地區曝

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星最新現況曝

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面