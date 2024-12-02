懷疑自己吃科克蘭藍莓染A肝　他怒告好市多求償66萬結果曝

▲好市多美式賣場輸入「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，有民眾向法院提告好市多求償66萬餘元。（示意圖／食藥署提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市洪姓男子指控前往美式賣場「好市多」購買冷凍藍莓，後來看見媒體報導該批莓果含有A型肝炎病毒，他懷疑自己曾發燒、無力等症狀是因食用藍莓所致，於是前往醫院檢查，發現曾感染A型肝炎，故向民事法院提告好市多，求償66萬560元。士林地院認他無法舉證兩者感染間有因果關係，駁回其請求。

洪男指出，2022年12月至2023年3月期間，多次在好市多商場購買冷凍藍莓。他表示，在媒體報導藍莓可能含有A型肝炎病毒後，回想起自己曾有發燒、無力等症狀，隨即前往醫院檢查，發現曾感染A型肝炎，就是吃好市多藍莓所致，事後吃東西就開始疑神疑鬼，經常吃到一半不敢再吃。

洪男表示，事件發生後，疑因感染A型肝炎導致心理壓力，故身心科就診，診斷結果為「環境適應障礙合併焦慮情緒症」，至今未痊癒。他指出，為此已多次就醫，支出12次醫療費共3560元、交通費3000元，以及因就診耗費時間依每次2000元計算，共計2萬4000元，並估計未來醫療費用將達3萬元，他認為，好市多除賠償上述費用外，另需支付精神損失50萬元及懲罰性賠償金10萬元，合計66萬560元。

好市多具狀反擊，商場販售的冷凍藍莓經檢驗未含A型肝炎病毒，洪男提及的問題藍莓，是2023年4月11日由食藥署在邊境檢出含病毒的批次，因無法通關已依法全數銷毀，並未進入賣場；該批次產品的檢出時間，也晚於洪男購買藍莓的日期，因此不可能是其購買的商品，更無法證明洪男因此感染A型肝炎。

此外，食藥署後續針對冷凍莓果進行大規模抽檢，衛福部疾管署也追蹤多名疑似因食用冷凍莓果感染A肝的個案，結果全數排除感染可能，未發現國內有因食用藍莓感染A型肝炎的案例，而洪男也無法提供證據證明其購買的藍莓含有病毒，故認洪男指控缺乏事實根據，請求法院駁回其訴求。

法官調查認，洪男雖提供醫院檢驗報告證明曾感染A肝，但該報告僅能顯示感染時間非近期，無法證明感染是由涉案藍莓引起；此外，A型肝炎的感染途徑多元，洪男也未能提供確切證據證明其購買的藍莓含有A型肝炎病毒。

況且，衛福部疾管署的相關調查也顯示，國內尚無因食用冷凍莓果感染A型肝炎的案例，故認，洪男未能舉證其損害與好市多商品之間的因果關係，故駁回其損害賠償請求。