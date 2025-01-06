露營別再只會煮火鍋！露營老手大推「這款好物」海鮮大餐也能輕鬆料理上桌

▲露營成為近年來盛行的假日活動，露營食材、廚具的選用也成為網路上的熱門話題。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

近幾年露營盛行，每到假日總有許多人迫不急待往營區跑，感受暖暖朝陽、輕柔微風、呼吸清新空氣，再和親友一起料理美食放鬆度過悠閒時光，但在享受這一切美好之前，最麻煩的就是露營前的準備，哪怕只是少帶一個東西都會超困擾！

尤其是料理時，想煮點特別的大顯身手，或來頓海鮮大餐補補身體，總怕工具準備不到位。這時候，你就需要一把超好用的多功能料理剪刀！多種用途包括剪肉、開封、刮魚鱗甚至開瓶，直接取代繁瑣刀具與開罐器，不僅省空間，還能讓露營的烹煮時間變得優雅又高效率，才是真正的聰明好選擇。

露營不要再只煮火鍋了！美式賣場這款料理剪刀讓你化身小當家

以往露營，因為工具有限，常常是煮火鍋應付了事，雖然食材切一切、全部丟一鍋煮很方便，但少了變化吃久很無趣，想讓露營「食」光變好玩，就靠近期在露營界超夯的「3M料理剪刀」搞定一切！10月才剛上市，立即風靡露營圈的原因除了採用森林系配色直接打中凹豆咖的心之外，剪刀刀刃採用不鏽鋼材質再經過鈦金屬鍍層的獨特設計，硬度超高，用來剪新鮮的雞、豬、牛肉塊輕鬆上手！除此，產品多功能合一，除了可以破殼、開瓶之外，甚至連難搞的魚鱗也能用它處理！不論露營是要做韓式燒烤大吃生菜包肉、令人垂涎三尺的醬燒雞翅，還是要煎魚嚐鮮，又或是在山林裡狂嗑超香的奶油螃蟹等，不同種類的海陸大餐食材處理都能應付上桌，讓露營美食充滿豐富層次。

▲3M料理剪刀的多功能合一，剪刀不僅可以剪切高硬度食材，還具有破殼、開瓶、處理魚鱗等多功能，非常方便。（圖／翻攝自好市多網路通路網站，下同）

握感好舒服久用也不累 可拆裝清洗方便乾淨好衛生

更令人驚艷的是在使用時，因為握柄採用符合人體工學的設計，所以握感相當舒適，長時間使用也不會手酸；再加上輕巧的重量，非常方便攜帶，露營時不僅能用它打造出多變菜單，說不定你還會驚喜發現自己的料理水準也跟著3M料理剪刀一起升級，讓每一次露營都像是一次全新的美味冒險。

不過享受完露營美食，接下來清洗鍋碗瓢盆等廚具也是一大工程，「3M料理剪刀」另一個讓人大讚的優點就是可拆式設計，傳統廚房剪刀用久了，刀刃與握柄之間的縫隙總會卡住油膩或殘渣，清洗起來費時又麻煩，還容易滋生細菌；但「3M料理剪刀」能拆成兩部分，拆開後用清水一沖，不管是沾了生魚的腥味，還是處理雞肉留下的油脂，都能徹底清理得一乾二淨，讓刀刃之間不再是清潔死角。

▲3M料理剪刀的可拆式設計，方便徹底清洗。

配色高顏值秀露營美學 好市多兩入一組$499超划算必入

3M料理剪刀不僅有貼心細節征服挑剔的露營達人，吸睛外型更是能展現一個人的生活品味，墨蘭迪配色低調又充滿質感，森林綠、霧灰色兩款顏色，直接跟大自然融入為一體，與一般的帳篷、餐具甚至桌布的配色都能輕鬆呼應，不搶戲的存在反而更能凸顯時尚感，擺在露營桌上就像是一件時尚單品，瞬間提升整體露營美學。身為凹豆咖，必須入手一把「3M料理剪刀」，美式賣場現正販售兩入組，$499就能一次購入兩把性價比超高，一把放家裡用、一把帶去露營，就算在戶外也能兼顧實用與美感、秀出自己的精緻品味，讓別帳的人都羨慕。

▲3M料理剪刀推出美式賣場限定的森林系配色，質感加分、價格超划算。（圖／品牌提供）