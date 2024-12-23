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會員制大賣場年度最強優惠來了！熱銷No.1益節UC-II每瓶折280，只到 1／5

▲▼益節,UC-II,好市多,美式賣場。（圖／網友提供）

▲Move Free益節UC-II加強型迷你錠每瓶現折280元。（圖／網友提供，下同）

消費中心／綜合報導 

會員們期待已久的知名大賣場優惠再度來襲，台美銷售No.1*的UC-II「Move Free益節UC-II加強型迷你錠」，祭出超殺折扣每瓶現折280元，引爆搶購潮，折扣僅限12/23-1/5短短兩週。這次入手4組，當下就能省下整整一張藍色小朋友！對於觀望很久還沒入手或是計畫為自己和爸媽囤貨的消費者來說，這次促銷都不容錯過，絕對是一次把會費賺回來的好機會。

▲▼益節,UC-II,好市多,美式賣場。（圖／網友提供）

▲Move Free益節UC-II加強型迷你錠是100%美國原裝進口。

▲▼益節,UC-II,好市多,美式賣場。（圖／網友提供）

▲入手4組就能省下整整一張藍色小朋友！

Move Free益節UC-II加強型迷你錠不僅是100%美國原裝進口，還榮登台美UC-II銷售雙冠王*。益節UC-II擁有97%超高滿意度+，在知名會員制賣場官網上也備受好評：截至近期調查，該產品的5星評價總數達到1396，遠超過其他品牌，也顯示了消費者對益節UC-II的高度信賴。此外，益節UC-II獲得超過100位醫生的一致推薦**，使用美國專利UC-II，幫助3倍靈活行動力。這次促銷消息一出，知名大賣場的消費經驗社團中，便有不少網友熱情分享自己的使用心得。「這款迷你錠真的好吞，長輩也很友善！」、「我媽定期吃，覺得去菜市場買菜逛1個多小時、假日健走都很ok。」、「朋友是櫃姐，長期站著，吃了這款覺得舒適有感。」、「送禮超適合，特地多買幾瓶回鄉給爸媽，這次優惠來得真是時候！」

▲▼益節,UC-II,好市多,美式賣場。（圖／網友提供）

▲益節UC-II擁有97%超高滿意度+，在知名會員制賣場官網上也備受好評。

本刊實際走訪，藥局結帳區出現排隊人龍，詢問後發現很多民眾都是來補貨益節UC-II的上班族。「我們家吃益節好多年了，只要有優惠就一定來現場搶購，這次促銷力度真的很殺！」，也有消費者表示，「還是長輩指定才知道這個牌子，平常有在運動，提早保養更好。」、「一年只有幾次的優惠，一定要把握這波機會！」

▲▼益節,UC-II,好市多,美式賣場。（圖／網友提供）

▲即日起～1/5，知名賣場和Move Free益節的限時折扣280元優惠。

無論是有運動習慣的人，還是想要維持靈活的長輩，或是從事久站工作及久坐的上班族群，都需要提前保養，以維持行動力。網友們紛紛表示，「別等到問題出現再解決，提前保養才是明智之舉。」持續維持良好的運動習慣與保養觀念，再加上「Move Free益節UC-II加強型迷你錠」的輔助，幫助自己和家人儲備未來的健康行動力。即日起～1/5，知名賣場和Move Free益節的限時折扣280元優惠，將成為你與家人的有感後援，別錯過這波期間限定的超值促銷，為自己打造更有節奏的生活！

* NIQ依據美國銷售資料從2023/12/23回推52週銷售金額；依據NIQ調查資料，益節在2024年5月回推12個月期間，為NIQ零售資訊服務系統涵蓋的實體通路中，保健食品品類之膠原蛋白類別市佔率(銷售金額佔比)第一名
+2023年1月益節與媒體合作舉辦針對45歲以上消費者之Move Free益節加強型迷你錠產品體驗活動，根據最終回收158份有效問卷統計結果。
**100位專科醫生推薦調查自2024年5月-2024年6月，由第三方公司問卷執行100位醫生推薦Move Free益節產品之結果
” WOMAC評估量表中包含3項評估活動指標，UC-II®於試驗之3項評估活動指標中皆具有統計顯著意義。資料來源：Lugo et al. Nutrition Journal (2016) 15:14

▲▼益節,UC-II,好市多,美式賣場。（圖／網友提供）

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關鍵字：

益節UC-II好市多美式賣場

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