黑五狂降！Costco好市多限定必搶再+1　口碑爆棚「牙齒清潔神物」價格殺瘋了

▲美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」來了。（圖／網友提供，下同）

消費中心／綜合報導

一年一度的美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」來了，超過百款商品價格低到讓人以為看錯價格，每年活動現場宛如購物戰場，擠滿人也要衝場搶便宜，慢一步就瞬間售罄！今年好市多黑五依舊有不少隱藏好物，其中大人氣、網路口碑好評不斷的飛利浦Sonicare音波電動牙刷就是今年必買明星夯品，這次黑五檔期也祭出超殺折扣：飛利浦Sonicare智能音波護齦電動牙刷雙入組(HX6809)，11/27-12/1限時折價$900，電動牙刷一支不到$1500！

▲飛利浦Sonicare智能音波護齦電動牙刷雙入組(HX6809)黑五檔期也祭出超殺折扣。

▲很多人改用電動牙刷取代手動，更有效率的做好牙齒潔淨。（圖／記者周宸亘攝）

根據衛福部調查顯示，台灣人牙周病盛行率超過8成，蛀牙率超過9成，顯示多數人口腔狀況都是有問題的！牙醫師一般建議採用貝氏刷牙法，刷毛45度貼近牙齦線位置，刷毛一次刷兩顆牙，每顆牙齒內側、外側、咬合側三面都要刷到，若要用貝氏刷牙法徹底清潔，至少需要5～10分鐘才刷得完整，但絕大多數人每次刷牙不滿都不滿2分鐘，以為刷得很乾淨，其實不然！潔牙不到位，牙菌斑累積就會產生牙結石堆積，進而引發牙齦發炎、蛀牙，甚至嚴重牙周病等口腔問題。另外，使用錯誤刷牙姿勢或刷牙太過用力，也容易導致牙齦萎縮、敏感、甚至流血！

▲飛利浦Sonicare祭出限時必搶優惠。

一般人手動刷牙難免會偷懶草草刷，也很難精準地用正確的方式刷牙，為了更簡單且更輕鬆地做好日常潔牙，專業牙醫師也推薦使用音波電動牙刷來改善潔牙效率！今年美式賣場好市多（Costco）黑五檔期，全球牙醫推薦NO.1* 飛利浦Sonicare也祭出限時必搶優惠！

▲飛利浦Sonicare智能音波護齦電動牙刷雙入組(HX6809)11/27-12/1限時折價$900。

飛利浦Sonicare音波電動牙刷採用的是音波流體潔力，每分鐘31,000次高速震動，只要將刷毛45度貼合於齒面牙齦線，輕輕左右移動依序清潔牙齒，不須額外出力用力刷，就可以高效清潔口腔，高速刷毛震動還能夠驅動水流深入齒縫、牙齦線、後齒區等較難清潔的潔牙盲區，更好地做到牙菌斑清除。四分象限智慧計時器，每30秒提示換區刷牙，確保每次刷牙至少刷滿2分鐘，還有貼心的壓力感測提醒，刷牙太大力的時候會亮燈與震動警示，更好地保護牙齦，高效潔淨又省時省力！

▲飛利浦Sonicare音波電動牙刷簡單好上手，網路口碑好評，就有網友說「後悔沒早點入手！」。（圖／記者周宸亘攝）

「用了飛利浦Sonicare之後，後悔沒早點入手」、「看到網路上這麼多好評忍不住敗下去，結果真的沒讓我失望，原來刷牙可以這麼輕鬆」、「一直想換電動牙刷，用了才發現CP值真的高，清潔效果好到驚人」，原本就熱銷的飛利浦Sonicare音波電動牙刷，這次好市多黑色星期五更推出限定超殺組合：「飛利浦Sonicare智能音波護齦電動牙刷雙入組HX6809」，超值雙入組黑五期間再折$900，折扣後1支不到$1500，是時候把握機會加入電動牙刷的行列！一起守護全家口腔健康。

▲「飛利浦Sonicare智能音波護齦電動牙刷雙入組HX6809」，超值雙入組黑五期間再折$900，折扣後1支不到$1500。

好市多黑色購物節檔期已經展開，即日起至12/1止，活動只有短短5天，不管是補貨生活日用品、添購生活家電，都是絕佳好機會！依照往年經驗，熱門商品搶購速度驚人，尤其價格下殺最深的，好康真的不等人，活動首日即完銷，建議民眾盡早前往選購，千萬別等優惠結束才後悔莫及！

*2022-2023年飛利補委託獨立市場研究公司所做調查，涵蓋全球市場份額加總達87%之15個國家，訪問超過2600名牙科專業人士(牙醫師與口腔保健衛教人員)，所得出之結果。