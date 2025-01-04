ETtoday直播跨年狂吸262萬人次　燈會接棒「光聚千塘」再掀桃園熱潮

▲韓國人氣男團DAYCHILD壓軸登場，將氣氛推至高潮。（圖片來源：中國電視公司）

【企劃特輯】

「燈燈燈燈 2025桃園跨年晚會」在萬人齊聚與全球直播的熱烈反響中圓滿落幕，現場人潮突破19萬，網路直播更吸引262萬人次觀看，創下歷年新高紀錄。韓國人氣男團DAYCHILD及姜丹尼爾的壓軸登場，將氣氛推至高潮，而ETtoday的YouTube頻道直播同時觀看人數更突破21,977人，展現數位平台的強大號召力。



在電視端，中視新聞台與中天綜合台的轉播也不遜色。丁噹深情演唱《我愛他》時，中天綜合台瞬間收視率達0.70；中視新聞台則在小男孩樂團的精彩演出中創下0.68的高點。電視與網路的雙線佈局，使得晚會的累積觀看人次高達234萬，交出令人驚艷的成績單。

透過多平台合作與即時互動，ETtoday再度證明自身在數位媒體領域的領導地位。無論是現場的熱烈氣氛，還是線上直播的強勁數據，「燈燈燈燈 2025桃園跨年晚會」皆成功為全台觀眾帶來一場音樂與視覺的雙重盛宴！

▲燈燈燈燈 2025桃園跨年晚會是一場音樂與視覺的雙重盛宴。（圖片來源：中國電視公司）



在跨年晚會畫下完美句點後，桃園市將接力推出另一場年度盛事——2025台灣燈會。觀光旅遊局表示，燈會將於2月12日至23日在桃園盛大舉行，以「光聚千塘串桃園」為主題，設置「主燈展演場」和「光的遊戲場」兩大展區，結合科技與藝術，為遊客帶來耳目一新的視覺與互動體驗。



**「主燈展演場」將以高規格燈光藝術和創新科技，呈現震撼的燈光秀，打造全台最耀眼的視覺盛宴；「光的遊戲場」**則聚焦親子體驗，規劃五大主題燈區，包括「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘國」和「福光滿意讚」，透過互動式展覽，讓孩子們在光影中盡情探索，激發無限想像力。



無論是跨年的歡樂氛圍，還是即將到來的燈會熱潮，桃園正以創新與活力吸引各年齡層的遊客，成為全台最具魅力的旅遊城市。ETtoday將持續關注並報導2025台灣燈會，帶領觀眾一同感受光與影的魅力盛宴！



延伸閱讀：

更多2025桃園跨年晚會相關資訊，請參考桃園市政府觀光旅遊網。